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حزب الله: لا صحة التعهد لروسيا بعدم الرد على غارات اسرائيلية داخل سوريا

حزب الله: لا صحة التعهد لروسيا بعدم الرد على غارات اسرائيلية داخل سوريا
حزب الله: لا صحة التعهد لروسيا بعدم الرد على غارات اسرائيلية داخل سوريا
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  • الجمعة 9 ديسمبر 2016 11:58

اكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان أنه "لا صحة لما أوردته بعض وسائل الإعلام، نقلا عن إعلام العدو، حول تعهد مزعوم من حزب الله لروسيا بعدم الرد على الغارات الإسرائيلية التي تطال أهدافا داخل سوريا، وأن ما ورد هو غير صحيح ومختلق بشكل كامل".
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