البرلمان الكوري الجنوبي اقال الرئيسة بارك





تبنى النواب الكوريون الجنوبيون اليوم مذكرة اقالة بحق الرئيسة بارك غيون-هي تحرمها من صلاحياتها التنفيذية بسبب فضيحة فساد واسعة.



وتبنى البرلمان المذكرة ب234 صوتا مقابل 56.



وستحتفظ بارك بلقب الرئيسة الى ان تبت المحكمة الدستورية في صلاحية هذه الاقالة، وهي مسألة يمكن ان تستغرق ستة اشهر.

