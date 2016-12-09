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البرلمان الكوري الجنوبي اقال الرئيسة بارك

البرلمان الكوري الجنوبي اقال الرئيسة بارك
البرلمان الكوري الجنوبي اقال الرئيسة بارك
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  • الجمعة 9 ديسمبر 2016 11:56


تبنى النواب الكوريون الجنوبيون اليوم مذكرة اقالة بحق الرئيسة بارك غيون-هي تحرمها من صلاحياتها التنفيذية بسبب فضيحة فساد واسعة.

وتبنى البرلمان المذكرة ب234 صوتا مقابل 56.

وستحتفظ بارك بلقب الرئيسة الى ان تبت المحكمة الدستورية في صلاحية هذه الاقالة، وهي مسألة يمكن ان تستغرق ستة اشهر.
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