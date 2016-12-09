كولوكيوم الهندسة... استهداف جديد للجامعة اللبنانية

قد تكون اولى المشاكل التي تواجه عهد رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب قضية كلية الهندسة بعد السعي لفرض امتحان الجدارة كشرط إلزامي للانتساب إلى نقابتي المهندسين في بيروت والشمال، ما يفتح الباب امام اختبارات اخرى لكليات عديدة في المستقبل يستثنى منها طلاب الجامعة اللبنانية ، لينتفض ايوب بوجه القرار ويرفع سقف الرفض عالياً معتبراً أن الجامعة اللبنانية هي من تجري إمتحانات الكولوكيوم وفي أي إختصاص.



حجم الرفض الذي واجه القرار تزامن مع اجماع سياسي من جميع الجهات على رفض امتحان الجدارة لطلاب اللبنانية، معتبرين ان الامتحان هو اهانة للجامعة اللبنانية خصوصاً انه يتقدم الى كلية الهندسة سنوياً اكثر من الف طالب ويتم اجراء امتحان قبول لهم لينخفض العدد الى 400 او في احسن الاحوال 500 طالب ويخضعون لنظام تدريس واختبارات تكون قاسية، بينما هناك "دكاكين" جامعية تقوم بتخريج آلاف المهندسين سنوياً وهو ما رفع نسبة المتخرجين سنوياً، فالمشكلة بحسب الاساتذة تكمن في الجامعات الخاصة لا الجامعة الوطنية والتي حافظت على مستوى تعليمها وعدد طلابها منذ سنوات طويلة والمشكلة لا تكون بمعاقبة الجيد بحجة ان العدد اصبح كبيراً فهذه ليست مشكلتنا... رأي موحد على لسان اساتذة الجامعة اللبنانية والطلاب على حد سواء.



"دكاكين" جامعية

الدكتور في كلية الهندسة يوسف ضاهر اعتبر ان طرح النقابة غير قانوني وبحاجة لتعديل من مجلس النواب فالقانون يستثني طلاب اللبنانية من امتحان الجدارة، فالجامعة اللبنانية هي مرجعية وهي من تقوم بالاختبارات للجميع، واذا كانت المشكلة باعداد الخرجين الكبيرة فالمشكلة ليست باللبنانية فهي تحافظ على مستواها وعدد الطلاب منذ اكثر من 25 سنة، ولا يحق لأحد ان يتجاوز القانون بينما هناك جامعات خاصة تقوم بتخريج اكثر من 2000 مهندس! بينما معدل النجاح في الكلية هو 12 على 20، ونحن من يضع الاسئلة لامتحانات الضباط في الدولة ولصعوبة الدراسة والامتحانات يتخلف العديد من الطلاب عن اكمال الدراسة في اللبنانية. واكد ضاهر ان بعد اجتماع الكلية مع رئيس الجامعة اكد الأخير ان الجامعة اللبنانية خط احمر ولا يمكن التراخي بهذه القضية، فالجامعة هي المعيار ولا نبحث عن مخرج ونحن من يعمل الامتحانات ولا نطالب بامتيازات بل نقدم الحجج القانونية والمنطقية التي تبرر رفض الامتحان ونطرح ايضاً الحلول الاصلاحية التي تساعد النقابة في تنظيم المهنة.

أما نقابتا المهندسين فتنفيان أن يكون «امتحان الجدارة» موجهاً ضد أحد، والقرار النهائي سيؤخذ بعد التشاور مع كل الأفرقاء، لا سيما مع الجامعة اللبنانية التي لا غبار على المستوى الأكاديمي لمتخرجيها. لكن نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب يقول إنّ القضية مهنية وليست شعبوية، رافضاً ان يكون الحل بإقفال الجامعات الخاصة، بل نحن نريد أن نزيد العدد شرط أن يراعي الجودة والتوجيه الصحيح. الامر الذي يرفضه الاساتذة معتبرين ان النقابة قد جهزت القاعات لاجراء الامتحانات، الا ان حجم الرفض من قبل الجميع صدم النقابة، معتبرين ان القضية هي استهداف للجامعة اللبنانية ومحاولة تهميش لها من قبل بعض النافذين لتحجيم الجامعة الوطنية لصالح الجامعات الخاصة، الا ان الالتفات الى اهمية الجامعة الوطنية من قبل الاحزاب والاساتذة هو الذي سيمنع اي استهداف في المستقبل للجامعة.



عميد كلية الهندسة رفيق يونس اكد ان الكلية في خدمة النقابة والنقيب وجاهزون لأي نقاش وحوار في الافكار، التي تتيح التقدم نحو الافضل وتساهم بتحسين جودة مهنة الهندسة في لبنان"، مشيرا الى ان لا يجوز تقديم الحل ومن ثم البحث عن مبررات له، ولا يمكننا القبول بمقاربة سيّئة لمهنة الهندسة، فهذه مقاربة سيئة لحل مشكلة موجودة، فهل علينا ان ندفع ثمن مقاربة سيّئة لا تحل الامور بسببها؟". ويضيف عميد كلية الهندسة: "يعاني الطالب في الكلية بالجامعة اللبنانية من صعوبات جمّة قبل التخرج، فإمتحان الدخول مشهود له بجودته ونزاهته ونحن نقبل سنويا حوالى 600 طالب من أصل 2700، ومن ثم خلال الاعوام الدراسية يتخلّف حوالى 140 طالبا، اضافة الى أن معدّل النجاح هو 12 على عشرين ولا يمكن للطالب أن يحمل أكثر من مادتين، وبرنامجنا يوازي برامج الجامعات الكبرى في فرنسا ومستوحى منها، وبالتالي لا يجوز زيادة هم الطالب بعد تخرجه"، مشيرا الى ان الجامعة اللبنانية لا تعيش التنافس السلبي مع الجامعات الخاصة. ويلفت يونس النظر الى ان "الامتحان الذي تقترحه النقابة غير مناسب بمعاييره ولا يوحي بالثقة، إذ ان الاسئلة مجمّعة من الجامعات الخاصة وعلى أساس البرامج التي نجح فيها طلاب تلك الجامعات، فهل يعقل أن تقوم الجامعات الخاصة بإسقاط طلابها في إمتحان الدخول؟".



اعتصامات للطلاب

وكانت الهيئات الطالبية في كلية الهندسة والفنون والزراعة في كافة فروع الجامعة اللبنانية نظمت اعتصاما حاشدا، امام مبنى نقابة المهندسين في بيروت، رفضا لاتجاهها لتحديد امتحان "الكولوكيوم" على المتخرجين من كل الجامعات كمعيار لقبولهم طلبات الانتساب للنقابة.

وتحدث رئيس الهيئة الطالبية في كلية الهندسة الفرع الثاني ارنولد ظريفة، الذي رأى ان "كثافة المشاركة في الاعتصام تؤكد رفضهم لهذا القرار"، مشيرا الى ان الرفض "لا يأتي لتخوفهم من نتائجه او صعوبته بل حفاظا على كرامة الجامعة وكفاءة طلابها، فهي المرجع، والمرجع لا يراجع".

وأوضح "ان الامتحانات التي يخوضها الطلاب في اللبنانية اصعب بكثير من امتحان "الكولوكيوم"، مطالبا نقيب المهندسين بالتراجع عن هذا القرار. وقال: "نطالب بكرامة الجامعة وكرامة الطلاب لان شهادتنا الافضل والاهم في لبنان"، مؤكدا ان "مطلبنا محق للمحافظة على قيمة الشهادة التي يتعب طلاب اللبنانية للحصول عليها، وسنتابع حتى النهاية لتحقيق مطلبنا".

وعقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة محمد صميلي، في مقر الرابطة، ناقشت خلاله بعض القضايا المطروحة. وأعلنت في بيان "تابعت الهيئة نقاش برنامج عملها للسنتين المقبلتين والتي ستتقدم به إلى مجلس المندوبين قريبا". وتوجهت بالشكر إلى "رئيس الجامعة ومجلسها على إعادة الاعتبار للامتحانات الجزئية والتصحيح الثاني وفقا لما تنص عليه قوانين الجامعة وأنظمتها، وذلك بعد مطالبة حثيثة من قبل الهيئة التنفيذية". وأكدت "أحقية موقف الجامعة اللبنانية الرافض لإخضاع خريجي اختصاصات الهندسة فيها لاختبار الجدارة قبل السماح لهم بالانتساب إلى نقابة المهندسين، وهي تعتز بمستوى شهادات الجامعة اللبنانية التي تعتبر المرجعية على المستوى الوطني".