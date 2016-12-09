فصل الحكومة عن الانتخاب... هل يطيح بـ"الستين"؟

يبقى قانون الستين هاجساً يرافق جميع المعترضين على بقائه نافذاً، بما يمثله من حاجة ملحة يتمسك بها البعض طالما لا تتوفر لديهم النية الحقيقية للتوصل الى قانون انتخابي جديد. فلا غلو في اعتبار معظم الافرقاء السياسيين راضين عن الابقاء على قانون الستين شاغراً، بما يمثل مصلحتهم، على الرغم من تبجح معظمهم بالمبالغة في تبني مشاريع انتخابية اخرى.



السير وفق تحليل يقوم على افتراض حسن النية، يعني الانطلاق حكماً لمرحلة جديدة تلي تشكيل الحكومة لتوليد قانون انتخابي جديد، امّا التوجس فيعني التوقف عند نقاط عدة معرقلة، تستوجب التوصل الى خلاصات غير ايجابية بشأن التوصل الى قانون انتخابي جديد.

التمسك بالستين

ولعل آخر ما تحدث به النائب وليد جنبلاط وتوقعه الابقاء على قانون الستين، بسبب ضيق المهلة الفاصلة عن موعد اجراء الانتخابات النيابية، واشارته الى فقدانه مقاعد نيابية من كتلته في ظل التحالف بين "التيار" و"القوات"، وكذلك خسارته "الكبيرة" في ما اذا تم اعتماد النسبية، هو مؤشر الى الرغبة بالتمسك بالستين وابتداع حجج على قياس المماطلة في استنهاض الخلافات المستجدة سواء في تشكيل الحكومة او في ملفات اخرى. مماطلة قد تُترجم خلال الاشهر المقبلة، أمراً واقعاً وملزماً على الجميع، وخصوصاً بعد ان أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق انّ الوزارة ملتزمة تطبيق جميع المهل الواردة في قانون الانتخابات النيابية المعمول به حاليا مثل دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات على الأقل وفقا للمادة 44، فلا يأتي ذلك متطابقاً مع ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية، الذي تعهد بأن تجرى الانتخابات النيابية المنتظرة في ايار المقبل، على أن يكون ذلك وفقاً لقانون انتخابي جديد.

فصل المسارات

واليوم، مع بداية حركة جديدة عنوانها، فصل مسار الحكومة عن قانون الانتخاب، فانّ جملة عناوين يمكن رصدها، ابرزها اعلان تكتل "التغيير والاصلاح" البدء بسلسلة لقاءات لفتح نقاش سريع حول قانون الانتخاب، وابواب جديدة للدخول في مشاريع قوانين متطورة، اضافة الى تطور الحديث عن ايجابية في الملف الحكومي قد تؤدي الى مفاعيل جيدة. الى ذلك، يتوقف كثيرون عند اهمية فصل المسارات عن بعضها، بما يمكن ان يضمن نسف اي تبريرات قد تتعلق بتوجسات الابقاء على "الستين"، وبحسب نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، فانّه يعتبر انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يقبل وهو الذي ركز في كل خطاباته على انتاج قانون انتخابي جديد، بان تكون الانتخابات على اساس قانون غير دستوري يستولد المسيحيين في كنف الآخرين، وبذلك "فانّ طرح اي افكار عن قانون الستين، فانما يُراد منها اجهاض العهد برمته، وليس الالتفاف حول قانون الستين الاّ لتشكيل ضربة قاضية للعهد الجديد". وبحسب الفرزلي فانّه يشير في حديث خاص لـ"البلد" الى انّ مسألة المهل الدستورية ليست بالامر المهم، مقابل الحديث عن احتمالية تمديد تقني لأشهر قليلة من أجل انتاج قانون انتخابي جديد، كي لا يتحجج البعض بضيق الوقت، "ما حدا بيغصّ اذا مددوا للمجلس اربعة شهور".

مواجهة الستين

فهل سيجد "الستين" من يواجهه في حال أصر سياسيون بشكل مباشر او غير مباشر على بقائه نافذاً تحت ذرائع مختلفة؟، يجيب الفرزلي مشيراً الى انّ معظم المكونات السياسية تؤيد التغيير، "فالرئيس الحريري تحدث مؤخراً بعد آخر زيارة له لقصر بعبدا، عن ضرورة انتاج قانون جديد، وذلك بعد اجتماع مسبق عقده مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وكذلك يبدي آخرون رغبتهم باعتماد قانون جديد بعيداً من الستين". والّا سنكون امام اسئلة ذات طابع استراتيجي، "لانّ الطائف قام على انقاض الستين، وفي الوقت الذي نحافظ فيه على الستين يعني انّه ثمة من يريد تحويل الطائف الى انقاض". ويتابع معتبراً "هناك مشاريع قوانين عادلة، وايًا كانت فانّها تبقى افضل من الستين، وكل ذلك يخضع الى الدرس والنقاش، وان لم يكن ذلك فمعناه انّ العلاقة بين المكونات لن تكون يوماً جيدة". وعلى الرغم من انّ الفرزلي كان ولا يزال من اول الداعمين لمشروع قانون "اللقاء الارثوذكسي"، فانّه يعتبر انّ المشروع هو حل حقيقي مرحلي، وبالتالي فانّ "اي قانون يأتي لطرد الستين من الحياة العامة السياسية، ويدخل النسبية في حياتنا العامة، سنؤيده، لانّه سيأتي ملبياً للاسباب الموجبة للاقتراح الارثوذكسي".



القانون المختلط

ورداً على سؤال حول القانون الذي قد يحظى بأكبر نسب تأييد من الافرقاء، يشير الفرزلي الى القانون المختلط الذي اقترحه الرئيس نبيه بري ويقوم على المناصفة (64 اكثري، و64 نسبي)، وذلك لانّه يجمع بين الاكثرية التي تريدها بعض الجماعات والنسبية التي يؤيدها كثيرون"، ولكن هل من الممكن ان يتبنى "التيار الوطني الحر" هذا الاقتراح، "نعم ولم لا، وكذلك الامر بالنسبة الى النائب وليد جنبلاط الذي قد يقبل بالمختلط بشكل يلغي هواجسه المرتبطة بالنسبية الصرف، وخصوصاً انّ عاليه والشوف قد تكونان دائرة واحدة".

ويختم معتبراً بانّ القانون الانتخابي الجديد يُعد اهم من تشكيل الحكومة، لست مهتماً بموضوع التشكيلة الحكومية، ففصل المسارات بين الحكومة وقانون الانتخاب أمر مطلوب، وستكون حكومة انتقالية مرحلية تصبح ادارتها تقنية فور دعوة الهيئات الانتخابية الى الانتخاب".

