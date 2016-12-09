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دي كابريو ينافس دبلوماسي روسي سابق

دي كابريو ينافس دبلوماسي روسي سابق
دي كابريو ينافس دبلوماسي روسي سابق
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  • الجمعة 9 ديسمبر 2016 05:00
قام نقاد الفيلم بترشيح فيلم النجم ليوناردو دي كابريو الوثائقي "ذي أيفوري جيم" والذي يتناول الاتجار غير المشروع في العاج للفوز بجائزة مهمة من جوائز الأوسكار للأفلام الوثائقية.
كما ترشح للجائزة نفسها فيلم وثائقي يتناول الموضوع نفسه للدبلوماسي الروسي السابق سيرجي ياسترجمبسكي يحمل إسم "أيفوري - كرايم ستوري" .
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