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ريفي: مؤشرات إستقبال مفتي النظام السوري واضحة والآتي أخطر

ريفي: مؤشرات إستقبال مفتي النظام السوري واضحة والآتي أخطر
ريفي: مؤشرات إستقبال مفتي النظام السوري واضحة والآتي أخطر
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  • الخميس 8 ديسمبر 2016 13:56


غرد وزير العدل اللواء اشرف ريفي عبر حسابه على تويتر فقال :"في وقتٍ تدمر فيه حلب على رؤوس أهلها يستقبل مفتي النظام السوري ببعبدا، هذه إهانة للبنانيين واستخفاف بآلام السوريين الذين يقتلون من 6 سنوات".

وتساءل :"هل سلم النظام السوري علي مملوك للقضاء اللبناني، كي تطبع العلاقة معه ويحصل تبادل الزيارات ؟".

اضاف :"إن الاستهانة بدماء شهداء تفجيرالمسجدين وبكل ضحايا الوصايةالسورية، ترتب مسؤوليات أخلاقية ووطنية، لا يمكن تجاوزها"

وختم تغريداته معتبرا :" ان مؤشرات إستقبال مفتي النظام السوري في القصر الجمهوري واضحة وقد سبق وحذرنا منها، والآتي أخطر".
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