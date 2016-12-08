تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
لوحة القيادة
الرئيسية
أخبار
أخبار البلد
الثلوج تلامس 1500 متر لأول مرة في الضنية هذا العام
الثلوج تلامس 1500 متر لأول مرة في الضنية هذا العام
الثلوج تلامس 1500 متر لأول مرة في الضنية هذا العام
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الخميس 8 ديسمبر 2016 13:51
غطت الثلوج التي تساقطت اليوم في الضنية معظم المرتفعات الجبلية، ولامست المناطق التي يزيد إرتفاعها على 1500 فوق سطح البحر، مترافقة مع تدن في درجات الحرارة وبرودة واضحة في الطقس.
وقد غطت الثلوج أطراف بلدات السفيرة ونمرين وبقاعصفرين في أعالي جرود الضنية، ما أدى إلى قطع معظم الطرقات المؤدية إليها.
ونصحت البلديات والقوى الأمنية المواطنين بعدم الصعود باتجاه المناطق الجردية بسبب الطقس العاصف وتساقط الثلوج.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
4 + 2 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011