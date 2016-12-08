الثلوج تلامس 1500 متر لأول مرة في الضنية هذا العام





غطت الثلوج التي تساقطت اليوم في الضنية معظم المرتفعات الجبلية، ولامست المناطق التي يزيد إرتفاعها على 1500 فوق سطح البحر، مترافقة مع تدن في درجات الحرارة وبرودة واضحة في الطقس.



وقد غطت الثلوج أطراف بلدات السفيرة ونمرين وبقاعصفرين في أعالي جرود الضنية، ما أدى إلى قطع معظم الطرقات المؤدية إليها.



ونصحت البلديات والقوى الأمنية المواطنين بعدم الصعود باتجاه المناطق الجردية بسبب الطقس العاصف وتساقط الثلوج.

