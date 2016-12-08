ريال مدريد يدافع عن كريستيانو رونالدو ويطالب بإحترامه

دافع ريال مدريد الاسباني عن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكداً أن سلوكه "مثالي"، وذلك رداً على تسريبات صحفية عرفت بإسم "فوتبول ليكس"، يتهم فيها بالتهرب من دفع الضرائب للسطات المالية.

وقال النادي الملكي في بيان "يطالب ريال مدريد بالاحترام الاقصى للاعب مثل كريستيانو رونالدو الذي تميز بسلوكه المثالي خلال كامل الفترة التي امضاها مع نادينا".

ونشرت الوثائق صحف اوروبية ابرزها "در شبيغل" الالمانية، وتتهم رونالدو والكثير من الاسماء في عالم كرة القدم بالتهرب الضريبي.

واخذت الاتهامات منحى رسميا بعدما اعلنت وزارة الخزانة الاسبانية الاسبوع الماضي انها ستقوم "بعمليات تفتيش في الوقت المناسب" لتوضيح الحالة الضريبية لرونالدو الذي اتهمته الوثائق المسربة بإخفاء "150 مليون يورو في الملاذات الضريبية، من خلال شركات أوف شور تمر في سويسرا والجزر العذراء البريطانية".

وبحسب الوثائق، دفع رونالدو 5.6 ملايين يورو، اي ما يوازي 4% فقط، عن 149.5 ملايين يورو من عائدات الرعاية، هربها إلى ملاذات ضريبية في الاعوام السبعة الماضية.

ونفى رونالدو بشدة الاتهامات الموجهة اليه من خلال بيان اصدرته وكالة "جيستيفوت" التي تمثله ويملكها مدير اعماله جورجي منديش.

واكد البيان انه "لطالما تصرف كريستيانو رونالدو بحسن نية في ما يخص هذه المسألة. وهذا الامر يتضح بشكل لا يدعو للشك من واقع انه لم يدخل يوما في اي صراع مع سلطات الضرائب في اي من البلدان التي عاش فيها"، في اشارة الى البرتغال وانكلترا.

كما نشرت اقراراً صادراً عن وكالة الضرائب الاسبانية ويبين بان رونالدو كان دائماً على الموعد في التزاماته الضريبية.

ويأتي اتهام رونالدو بالتهرب الضريبي في وقت يعد نجم ريال مدريد المرشح الاوفر حظا لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعدما قاد ناديه للقبه الحادي عشر في دوري ابطال اوروبا، ومنتخب بلاده لأول القابه بتتويجه بكأس اوروبا على حساب فرنسا المضيفة.

ورونالدو ليس اللاعب الوحيد المتهم من ريال مدريد بالتهرب الضريبي، فقد وجهت صحيفة "ال موندو" الاسبانية اصابع الاتهام لمواطنيه فابيو كوينتراو وبيبي، وهما ايضا من موكلي منديش، بانهما باعا حقوق صورهما الى شركات في فيرجن ايلندز البريطانية وبنما على التوالي.

وتحدثت التقارير عن ان بيبي حصد 3.7 ملايين يورو عن حقوق صوره منذ ان حل في ريال مدريد عام 2007، فيما كان نصيب كوينتراو 3.5 ملايين يورو منذ 2011. ونفى بيبي هذا الاتهام، مؤكدا انه دفع ما يتوجب عليه من ضرائب.

كما اتهمت "ال موندو" لاعبا اخر من ريال هو الكرواتي لوكا مودريتش بتهريب عائداته من حقوق الصور لشركة مسجلة في لوكسمبورغ.

ومن ابرز الاسماء المشمولة في "فوتبول ليكس" مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يمثله مينديش ايضا.