كنعان بعد لجنة المال: لا يجوز تحوّل تصريف الاعمال الى شلل الدولة

اقرت لجنة المال والموازنة في جلستها التي عقدتها برئاسة النائب إبراهيم كنعان مشروع قانون فتح اعتماد استثنائي بقيمة 75 مليار ليرة لتنفيذ مشاريع اشغال وطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، والتي تضمنها القرار 66 الصادر في العام 2012.

كما اقرت اللجنة انضمام لبنان الى اتفاقية انشاء البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية المقدر استثماره في لبنان بمليار دولار في مشاريع تنموية، كما اقرت اتفاقية اطار عام مع الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجالات متنوعة، وأقرت اتفاقية استصناع بين لبنان والبنك الإسلامي لتمويل مشروع تزويد جبل عامل بالماء الصالح للشرب.

وعقب اللجنة تطرّق كنعان الى مسألة تصريف الاعمال، فأكد ان تصريف الاعمال الحكومة لا يجوز ان يتحوّل الى شلل الدولة واستقالة المسؤولين من تطبيق القوانين وتسيير شؤون الناس الملحة، لافتاً الى أن هناك تفسيرات متناقضة لتصريف الاعمال داخل الإدارات والمؤسسات الرقابية الواحدة، وهذا غير مقبول".

واعتبر كنعان أن التعاميم الصادرة عن رئاسة الحكومة بحاجة الى إعادة نظر، لانها مخالفة برأيي للقوانين في الكثير من الحالات، لاسيما في ما يتعلّق احترام المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية.، وقال " قررنا دعوة ديوان المحاسبة ووزارة المال لبحث مسألة تصريف الاعمال الحكومي مالياً، ووضع تصور موحد وقانوني لاعتماده في الملفات كافة.

وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان في حضور وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر، مدير المالية العام الان بيفاني ، مستشارة وزير الطاقة رندة نمر، ممثلة مجلس الانماء والاعمار وفاء شرف الدين، والنواب فادي الهبر، جمال الجراح، أنطوان زهرا، حسن فضل الله، ياسين جابر، كاظم الخير، وعاطف مجدلاني.



اما المشاريع التي يشملها فتح الاعتماد فتضم:

قضاء المتن

طريق المعامل نهر الموت مع العبارة.

بولونيا – شهور الشوير.

المتين – الجبل.

بسكنتا- صنين – زحلة.



قضاء كسروان

يحشوش

اشغال الحاجز الوسطي على طريق جونية وجسر كفردبيان.

حياطا – عرمون – دلبتا.

غزير – جديدة غزير – القطين.

عينطورة – بكركي – غدير.قضاء بعبدا

صليما – ارصون – راس المتن وقرنايل – جورة ارصون – ارصون.

زندوقة – القصيبة – الكنيسة.

قرنايل- صليما والكنيسة-العربانية.

ضهور العبادية – بعلشميه.

العبادية – رويسة البلوط ورويسة البلوط – راس المتن.قضاء البترون

البترون – ادة.

اللقلوق – تنورين.

عمشيت تنورين (قسم تنورين التحتا – تنورين الفوقا).قضاء الكورة

شكا – كوسبا.