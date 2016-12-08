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جعجع: اقتراح قانون إلغاء المادة 522 نقطة جديدة في سجل القوات الذهبي

جعجع: اقتراح قانون إلغاء المادة 522 نقطة جديدة في سجل القوات الذهبي
جعجع: اقتراح قانون إلغاء المادة 522 نقطة جديدة في سجل القوات الذهبي
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  • الخميس 8 ديسمبر 2016 11:02
غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر "تويتر" قائلاً: "نقطة جديدة في سجل القوات الذهبي إذ نجح رفيقنا ايلي كيروز في إعداد اقتراح قانون يتعلق بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات وتمريره في لجنة الادارة والعدل تحضيراً ان شاء الله لإقراره في الهيئة العامة."
وأضاف: "من جهة أخرى، كل التهنئة لجمعية "أبعاد" على الحملة المكثفة والناجحة التي قامت بها لتحضير الأجواء الملائمة لإقرار الاقتراح."
وأرفق جعجع التغريدة بوسم Hashtag: #سوا_رجّعنا_الأبيض_أبيض بعد أن كانت الحملة لإلغاء المادة اعتمدت هاشتاغ: #الأبيض_ما_بيغطي_الاغتصاب .
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