الراعي من بعبدا: نوجه دعوة الى الجميع من أجل الوحدة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.



وبعد اللقاء، قال الراعي: "نوجّه دعوة الى الجميع من أجل الوحدة، فما من أمر ينهضنا إلّا وحدتنا وتضامننا".