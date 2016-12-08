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الراعي من بعبدا: نوجه دعوة الى الجميع من أجل الوحدة

الراعي من بعبدا: نوجه دعوة الى الجميع من أجل الوحدة
الراعي من بعبدا: نوجه دعوة الى الجميع من أجل الوحدة
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  • الخميس 8 ديسمبر 2016 11:01
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.

وبعد اللقاء، قال الراعي: "نوجّه دعوة الى الجميع من أجل الوحدة، فما من أمر ينهضنا إلّا وحدتنا وتضامننا".
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