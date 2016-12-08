  • Lebanon
تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
Search
        
لبنان
12°C
19°C
الرئيسيةأخبارمتفرقاتاقتصادرياضةPhotos/VideosLayalinaArabsturboإعلانات

الاسد: لم تتم دعوة عون بعد لزيارة دمشق بسبب الانشغال بتشكيل الحكومة

الاسد: لم تتم دعوة عون بعد لزيارة دمشق بسبب الانشغال بتشكيل الحكومة
الاسد: لم تتم دعوة عون بعد لزيارة دمشق بسبب الانشغال بتشكيل الحكومة
  •   Facebook Twitter
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم    لا
  • الخميس 8 ديسمبر 2016 10:49

أعلن الرئيس السوري بشار الاسد أنه "لم تتم دعوة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بعد لزيارة دمشق بسبب الانشغال بتشكيل الحكومة"، موضحاً أنه "لا يمكن للبنان أن يكون بمنأى عن الحرائق حوله ويتبنى سياسة اللاسياسة أو ما سمي بالنأي بالنفس".
وتابع: "ان تمكن اللبنانيين من انتخاب رئيس هو انتصار للبنان، وانتخاب اللبنانيين لشخص حوله إجماع هو أيضا انتصار للبنان".
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
4     +     3     =  
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.

اتصل بنا  |  عن البلد  |  شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011