الاسد: لم تتم دعوة عون بعد لزيارة دمشق بسبب الانشغال بتشكيل الحكومة



أعلن الرئيس السوري بشار الاسد أنه "لم تتم دعوة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بعد لزيارة دمشق بسبب الانشغال بتشكيل الحكومة"، موضحاً أنه "لا يمكن للبنان أن يكون بمنأى عن الحرائق حوله ويتبنى سياسة اللاسياسة أو ما سمي بالنأي بالنفس".

وتابع: "ان تمكن اللبنانيين من انتخاب رئيس هو انتصار للبنان، وانتخاب اللبنانيين لشخص حوله إجماع هو أيضا انتصار للبنان".