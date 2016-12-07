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زافين يحتفل على شواطئ العقبة الاردنية

زافين يحتفل على شواطئ العقبة الاردنية
زافين يحتفل على شواطئ العقبة الاردنية
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  • الاربعاء 7 ديسمبر 2016 21:07

على شواطئ مدينة العقبة الأردنية ورمالها الممزوجة بلون الذهب، وبين جبالها الوردية، إحتفل الإعلامي ومقدم برامج تلفزيون المستقبل زافين قيومجيان مع أسرته بعيد الاستقلال اللبناني الذي صادف خلال جولته السياحية إلى العقبة . زافين بدأ زيارته إلى العقبة منتصف الشهر الماضي مرافقاً اسرته واستمتع بأجواء "ثغر الأردن الباسم" وسط حفاوة وكرم عربي اصيل .
استغرقت زيارة الإعلامي زافين ثلاثة أيام، وصف فيها العقبة بأنها "من أفضل الأماكن السياحية التي زارها". وفي يوم الختام، قام الإعلامي اللبناني زافين وعائلته برحلة غوص في مواقع Japanese Garden (الحديقة اليابانية ) والـ Cedar Pride السفينة سيدر برايد التي أغرقها جلالة الملك عبدالله الثاني في 16 تشرين الثاني 1985 عندما كان أميراً لتصبح بيئة ملائمة لنمو المرجان والاحياء البحرية ومقصداً للغواصين من جميع أنحاء العالم، والتي لمس فيها الإعلامي اللبناني جمالية المرجان البحرية وسهولة الغوص الجميل والمثير .
وبعد الغوص في البحر الاحمر والاستمتاع بهذه التجربه الفريدة لما يوجد في داخل البحر من عجائب رائعة استمتع زافين بأجواء البحر برحلة بحرية وبتناول الصيادية العقباوية لحين وقت المغيب مستمتعا بنسيم البحر على انغام السمسمية والغناء العقباوي، وهي الآلة الموسيقية الفريدة التي تميز مدن البحر الأحمر. وهي آلة وترية مكونة من 7 الى 16 وترا .
رحلة ساحرة، هذا ما أطلقه الإعلامي اللبناني عن زيارته إلى العقبة ورم والبتراء، ولم يكن بحسب ما قال: "يتوقع ما شاهده من جمال وسحر في هذا المثلث الذهبي، مختتماً الزيارة بحفل أقيم بمناسبة عيد استقلال لبنان ليغادر زافين وعائلته العقبة الى لبنان وسط الأمنيات بالعودة مرة أخرى وعائلته".

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