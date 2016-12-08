أكثر من 156 فيلماً في الدورة الـ13 لمهرجان دبي

تتجه أنظار عشّاق السينما، وصنّاع الأفلام، والمواهب الناشئة من شتّى أرجاء العالم، نحو دولة الامارات العربية المتحدة، تزامناً مع بدء الدورة الـ13 من «مهرجان دبي السينمائي الدولي»، الذي انطلق بالامس. وستشهد مدينة دبي مهرجاناً سينمائياً استثنائياً، على مدار ثمانية أيام، تُعرض خلالها تشكيلة فريدة من أفضل أعمال المخرجين والممثلين الإماراتيين، الخليجيين،العرب، والعالم.



منذ انطلاقته في العام 2004، يشهد «مهرجان دبي السينمائي الدولي» نمواً متسارعاً، ويُعدّ واحداً من أهمّ الأحداث السينمائية العالمية، وركناً أساسياً في تطوّر السينما العربية، كما يساهم في بناء الجسور بين الثقافات. تضمّ دورته الحالية تشكيلة مميزة من 156 فيلماً، من 55 دولة، ناطقة بأكثر من 44 لغة، تشمل أفلاماً روائية وغير روائية، قصيرة وطويلة، منها 57 فيلماً في عرض عالمي أو دولي أوّل، و73 فيلماً في عرض أوّل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و12 فيلماً في عرض أوّل في الشرق الأوسط، و9 أفلام في عرض خليجي أوّل.



انطلقت الدورة الـ13 من المهرجان بفيلم «الآنسة سلون»، للمخرج جون مادن. يزيح الفيلم الستار عن الخفايا التي تُحاك في الـ«كابيتول هيل»، وكيف يتم الفوز بها. تمثّل جيسيكا شاستين دور الآنسة سلون، وهي فتاة واقعية صلبة الشخصية، وعضو في مجموعات الضغط، ومعروفة بموهبتها الفريدة، ورغبتها في الفوز مهما كان الثمن، حتى لو تعرّضت مهنتها للخطر.

كما تعود العروض المجانية في الهواء الطلق إلى مركز الشاطئ «ذا بيتش»، مقابل منطقة «ممشى جي بي آر»، طيلة 8 ليالٍ، خلال فترة المهرجان، وتشمل حفلات موسيقية مباشرة.

قدّم «مهرجان دبي السينمائي الدولي»، خلال حفل الافتتاح، جائزة «تكريم إنجازات الفنانين»، المرموقة، إلى ثلاثة من عمالقة ونجوم السينما العالمية: النجم الأميركي صامويل جاكسون، والممثلة الهندية الشهيرة ريكاه، والمؤلف الموسيقي اللبناني الفرنسي غبريال يارد. ويأتي هذا التكريم تقديراً لمساهماتهم في مجال السينما.

علّق عبد الحميد جمعة، رئيس «مهرجان دبي السينمائي الدولي»، على الأهمية المتزايدة للمهرجان، مرحبّاً بالمواهب وعمالقة صناعة السينما الذين يزورون دبي خلاله، متحدثاً عن أهمية «جائزة تكريم إنجازات الفنانين» وقال: «نحن فخورون بما تقدمه جوائزنا لتكريم إنجازات الفنانين، كونها اعترافاً بمساهماتهم السخية في عالم السينما، ونقدم في هذه الدورة امتناننا لكل من صامويل أل جاكسون، وريكاه، وغبريال يارد، لدورهم الإيجابي ومساهماتهم المستمرة وغير المحدودة وفي إثراء صناعة السينما».

ضمن السعي المتواصل لتحفيز المواهب السينمائية ودعم أعمالهم تجارياً، يمنح «سوق دبي السينمائي» صنّاع الأفلام فرصاً مميزة تساعدهم على إقامة شراكات تعزّز مجال صناعة السينما.

وستشهد الدورة الـ13 من المهرجان الكثير من الفعاليات ، وأبرزها نشاطات برنامج «الواقع الافتراضي»، المعروف بـ(في آر)، الذي استحدثه المهرجان هذا العام، وستُعرض ضمنه 10 أفلام، من أقوى إنتاجات تقنية «الواقع الافتراضي» في العالم، منها خمسة أفلام تُعرض للمرة الأولى عالمياً، لتقديم تجربة مغايرة، لا مثيل لها لمحبي السينما، والمتخصصين في هذا القطاع.

يتخلل المهرجان، كذلك، جلسة حوار مع النجم الهوليوودي صامويل جاكسون، حيث سيتمكّن عشاق ومتابعي السينما من محاورته، يوم الجمعة، في مسرح سوق مدينة جميرا. ويشهد مسرح السوق أيضاً حدث «لوميير! اختراع السينما»، سيُقدمه المدير الفني لمهرجان كان تيري فريمو، يوم الخميس 8 الجاري، عند الساعة الرابعة عصراً. وسيُقدّم عرض لحلقة من سلسلة الخيال العلمي الصاعدة بقوة «ويست وولد»، يتبعه حوار مع نجمي السلسلة: جيفري رايت، ولوك همسورث، يوم الأحد 11 الجاري.