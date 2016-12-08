ترتيب البيت الداخلي لـ"المستقبل"... طريق المفتين اولاً

من المفترض ان يحمل العام المقبل تغييرات عدة على مستوى ترتيب البيت الداخلي في تيار "المستقبل"، سينسحب ذلك ايضاً على مستوى المؤسسات الدينية، بحيث تفرض نهاية ولاية عدد من المفتين ضرورة تعيين آخرين، بعد ان تجاوز كُثر منهم سن السبعين، وابرزهم مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو الذي ناهز التسعين عاماً، وكان قد عُيّن بحسب النظام القديم الذي يفترض بقاء المفتي في منصبه مدى الحياة، وما يتردد من معلومات عن عدم رغبة الجوزو بقبول التنحي، في مقابل الضغوط التي تُمارس عليه للتأكيد على عدم رغبة "المستقبل" في استمراره في عمله.





يغمز أحد المشايخ المطلعين على اسرار المؤسسات الدينية السنّية، بالقول في مجالس خاصة مع مشايخ وفاعليات سياسية ومناطقية، بان ترتيب البيت الداخلي في تيار "المستقبل" لا يمر الا من خلال ترتيب البيت الديني. يرتبط الحديث بشكل مباشر ببداية نهاية ولاية عدد كبير من المفتين في المناطق منذ مطلع العام المقبل، ومنهم المفتي الجوزو ومفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان، ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، ومفتي البقاع الشيخ خليل الميس، اضافة الى مفتي راشيا الشيخ احمد اللدن.

النظام المصري

لا تبدو الامور معقدة على مستوى الجميع باستثناء المفتي الجوزو، الذي سبق وتم التمديد له مرتين، ومعروف عنه بانّه مقرّب من النظام المصري، وبالتالي قد يستخدم نفوذاً ما من أجل الضغط لضمان التمديد له، كما يفيد أحد المشايخ، الذي يعتبر انّ "الشيخ الجوزو يرتبط بنظام خارجي، ما يجعله يحصل على امتيازات مختلفة عن بقية المفتين الذين يرتبطون مباشرة بتيار "المستقبل"، وهو ما يجعل "المستقبل" انهاء خدمته من اجل هذا السبب". ويتابع مشيراً الى وجود تباين آخر، يتمثل بالخلاف بين النظامين المصري والسعودي، "السعوديون اليوم عادوا ليمسكوا زمام الامور منفردين، بحيث تشكل السعودية اليوم مظلة دار الفتوى وليس المصريين".

ضغوط

الى ذلك، يربط الشيخ بين ما حصل مع نجل المفتي الجوزو قبل ايام، وهو مدير المعهد الفني في برجا حامد الجوزو، بعدما تم الاعتداء عليه بالضرب من قبل اربعة شبان ما أدى إلى إصابته في أنفه، وتمَّ نقله إلى مستشفى سبلين الحكومي للمعالجة، والضغوط التي تمارس مؤخراً على المفتي الجوزو، وخصوصاً انّ لا خلفية للاعتداء الذي أصاب الابن سوى انه نجل المفتي، وهو ما تؤكده مصادر أمنية مطلعة. وفي تفاصيل الحادثة، فقد دخل اربعة شبان الى المدرسة المهنية متنكرين على انّهم طلاب، وتوجهوا الى نجل المفتي فوراً وانهالوا عليه بالضرب، ولاذوا بالفرار. وبينما القت شعبة المعلومات القبض على ثلاثة منهم، لا يزال الاخير متوارياً عن الانظار، على الرغم من انّ ذوي الشبان الاربعة قد زاروا المفتي في اليوم الثاني على وقوع الحادثة، وطلب منهم ان يتم تسليم ابنائهم الى الاجهزة المعنية وبعدها يكون لكل حادث حديث. وتستغرب المصادر كيف اجتمعت العائلات الاربع قبل اقل من يوم واحد لزيارة المفتي فيما الشباب من مناطق مختلفة، وعليه تفترض جملة من الاسئلة وخصوصاً عن السبب وراء عدم تحويل الشباب الى النيابة العامة لغايته، ولماذا لم يتدخل تيار "المستقبل" مكتفياً فقط ببيان مستنكر، كما فعل الحزب التقدمي الاشتراكي الذي استنكر بدوره الحادثة التي وقعت ضمن مناطق محسوبة على الحزب. وبحسب معلومات خاصة فانّ العلاقة بين الجوزو و"الاشتراكي" تمر بحالة ركود، وخصوصاً من طرف المفتي الذي لا يشارك كثيراً في نشاطات خاصة للحزب، أضف الى ذلك انّه لا يخفى على احد سوء العلاقة بين المفتي و"المستقبل" على حد سواء، وخصوصاً انّ قيادة "المستقبل" في المنطقة "عاتبة على المفتي الذي يعمل على نقل اي خلاف على وجهات نظر محددة بينهما الى المنابر الخطابية".

رسائل عدة

لم تكن هذه الرسالة الاولى الى المفتي الجوزو، ولكنّها كانت الاقسى ضرراً، على الرغم من تأكيد مقربين من المفتي انّه ماضٍ في منصبه، ولا يرغب في التنحي، وخصوصاً انّ المسألة "لم تعد مرتبطة بالسن، بل بخلفيات سياسية تجاوزت المقبول". وعليه، يستثمر المفتي امكاناته من اجل ضمان التمديد له مرة جديدة، وهو من اوائل المفتين الذين تنتهي ولايتهم في الاشهر الاولى من العام المقبل. وبحسب المصدر فقد سبق ذلك رسائل عدة وُجهت الى المفتي، "ومنها ما تحدث عنه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان عن رغبته في تنحية الجوزو عن منصبه لتجاوزه السن القانونية. يُضاف الى ذلك خلاف قديم بين الجوزو ودار الفتوى على وقف تابع لاحد العقارات الخاصة بالجوزو".

وبالعودة الى التعيينات الجديدة على مستوى المفتين، فقد حصلت "البلد" على الاسماء المرشحة لتولي منصب المفتي الجديد مكان المفتي سوسان الذي يبلغ السبعين عاماً في ايار من العام المقبل، وهو الشيخ محمد ابو زيد (مقرب من النائب بهية الحريري). وقد يحل مكان المفتي الشعار في طرابلس الشيخ القاضي سمير كمال الدين، ومعروف عنّه بانّه صديق مقرّب من نادر الحريري، فيما يشترط المفتي الميس في البقاع تعيين صهره الشيخ طالب جمعة ليحل مكانه، وجمعة قاضِ شرعي في البقاع ومقرب من هيئة العلماء المسلمين. امّا الاسم المطروح ليحل مكان المفتي الجوزو في حال تنحيه، فهو الشيخ رئيف عبدالله.