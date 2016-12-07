مفتي سوريا من بعبدا: الرئيس عون انتخب من الشعب قبل القيادات

يستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، يرافقه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي.



وبعد اللقاء، قال مفتي سوريا: الرئيس عون انتخب من الشعب قبل القيادات، ولم ولن نخاصم أحدا أبدا وندعو كل من خاصمنا الى المصافحة والمصالحة والمسامحة".