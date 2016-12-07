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مفتي سوريا من بعبدا: الرئيس عون انتخب من الشعب قبل القيادات
مفتي سوريا من بعبدا: الرئيس عون انتخب من الشعب قبل القيادات
مفتي سوريا من بعبدا: الرئيس عون انتخب من الشعب قبل القيادات
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الاربعاء 7 ديسمبر 2016 13:14
يستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، يرافقه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي.
وبعد اللقاء، قال مفتي سوريا: الرئيس عون انتخب من الشعب قبل القيادات، ولم ولن نخاصم أحدا أبدا وندعو كل من خاصمنا الى المصافحة والمصالحة والمسامحة".
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