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بري: لقانون جديد للانتخابات ودفن الستين الى غير رجعة
بري: لقانون جديد للانتخابات ودفن الستين الى غير رجعة
بري: لقانون جديد للانتخابات ودفن الستين الى غير رجعة
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الاربعاء 7 ديسمبر 2016 13:09
نقل النواب عن الرئيس نبيه بري بعد لقاء الاربعاء النيابي اليوم ان الاتصالات متواصلة في شأن موضوع تأليف الحكومة ، وانها تجري بوتيرة ناشطة ، ونأمل ان تصل الى النتائج الايجابية المرجوة لتأليف الحكومة في اسرع وقت ممكن.
وجدد التأكيد على اهمية العمل الجادّ من اجل اقرار قانون جديد للانتخابات ودفن قانون الستين الحالي الى غير رجعة ، داعيا الى تضافر الجهود في هذا المجال ، ومشدداً في الوقت نفسه ان التمديد للمجلس مرفوض حتما وغير وارد على الاطلاق .
وكان الرئيس بري التقى في اطار لقاء الاربعاء النيابي النواب السادة :ايوب حميد، مروان فارس، هنري حلو، اميل رحمة، حسن فضل الله، كامل الرفاعي، قاسم هاشم، الوليد سكرية ، علي بزي، هاني قبيسي، علي خريس، ايلي عون، ياسين جابر، بلال فرحات، نوار الساحلي، اسطفان الدويهي، ميشال موسى ، وعلي فياض.
ثم استقبل الرئيس بري السفير المصري في لبنان نزيه النجاري وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة.
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