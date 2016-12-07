الرئيس عون: لتعاون جميع اللبنانيين في مسيرة بناء الدولة



اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "وجوب تعاون جميع اللبنانيين في مسيرة بناء الدولة". وتشاور عون مع النائب محمد الصفدي في الأوضاع والتطورات الإقليمية، ووضع الصفدي رئيس الجمهورية في صورة الأوضاع في الشمال وخصوصا طرابلس على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. ونقل عن الرئيس عون اهتمامه بهذه المناطق كما سائر المناطق اللبنانية وفق خطاب القسم.



كما استقبل الرئيس عون النائب غازي العريضي وعرض معه الأوضاع العامة. والتقى أيضا رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان سالم فتحي يكن.

