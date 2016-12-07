تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
لوحة القيادة
الرئيسية
أخبار
أخبار البلد
الرئيس عون: لتعاون جميع اللبنانيين في مسيرة بناء الدولة
الرئيس عون: لتعاون جميع اللبنانيين في مسيرة بناء الدولة
الرئيس عون: لتعاون جميع اللبنانيين في مسيرة بناء الدولة
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الاربعاء 7 ديسمبر 2016 13:06
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "وجوب تعاون جميع اللبنانيين في مسيرة بناء الدولة". وتشاور عون مع النائب محمد الصفدي في الأوضاع والتطورات الإقليمية، ووضع الصفدي رئيس الجمهورية في صورة الأوضاع في الشمال وخصوصا طرابلس على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. ونقل عن الرئيس عون اهتمامه بهذه المناطق كما سائر المناطق اللبنانية وفق خطاب القسم.
كما استقبل الرئيس عون النائب غازي العريضي وعرض معه الأوضاع العامة. والتقى أيضا رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان سالم فتحي يكن.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
2 + 5 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011