معركة إلغاء المادة 522 مستمرة... القانون يكرّس الاغتصاب !

ثلاث نساء يبلغن كل أسبوع عن تعرضهن للعنف الجنسي الذي هو إما اغتصاب أو تحرش، حسب الأرقام الصادرة عن مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في قوى أمن الداخلي. أي أنه كل يومين هناك امرأة تتعرض للعنف الجنسي في لبنان، و"هي أرقام عالية جدا، على اعتبار أن هناك نسبة تتجاوز أضعافا أضعاف هذه الأرقام من نساء يتعرضن للعنف الجنسي ولا يتجرأن على التبليغ عن تعرضهن له لاعتبارات لها علاقة بالعادات والتقاليد وشرف الأسرة.



لا يزال قانون العقوبات متمسكاً بالمادة 522 التي تنص على أنه "إذا خطف رجل امرأة او فتاة او ارتكب فعلا منافيا للحشمة او اعتدى عليها أو اغتصبها، تتوقف الملاحقة بحقه إذا عقد زواجا صحيحا، واذا كان صدر حكم بالقضية، علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه". ولم تحدد هذه المادة عمر المعتدى عليها، وحصر فعل الارتكاب بالفتاة أو المرأة، وبالتالي يستفيد المغتصب حتى إذا كانت الضحية طفلة أو طفلا. ويتم تبرير هذا النص بالخوف على مصلحة المرأة وأسرتها بتفادي "الفضيحة" على اعتبار أن لا ظلم يقع على المرأة لأن القانون اشترط أن يكون الزواج "صحيحاً" ولا زواج صحيحا دون رضا الطرفين. إلا أن إرادة الطفلة أو المرأة يستحيل أن تكون حرة في عقد زواجها إذا كانت قد تعرضت للاغتصاب. ما يجعل من المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني تمييزاً صارخا ضد النساء والفتيات وحقوقهن الانسانية على كافة الأراضي اللبنانية، ومادة تكرّس جريمة الاغتصاب لا تبرره وحسب، وكأنها تشرعن هذا الجرم وتشجع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عليه.



أهداف الحملة

وتستمر منظمة "أبعاد" بحملتها "الوطنية" لإلغاء المادة 522 والتي تتركز أهداف الحملة على "الضغط باتجاه إلغاء المادة 522. التأكيد على أنه من حق النساء الناجيات من الاغتصاب رفض الزواج من المغتصب، وعدم وصم المجتمع لهن بالعار. خلق رأي عام داعم للقضية عبر الفصل ما بين فعل الاغتصاب كجريمة، وبين ما يعتبره المجتمع شرف النساء. التأكيد على أن إجبار النساء على الزواج من المغتصب هو عمل قمعي يكرس فعل الاغتصاب بحق النساء بشكل يومي، وعليه على الأهل أن يكونوا على اقتناع بأن تزويج الضحية من المغتصب ليس الحل وليس سترة للنساء. والتأكيد على أن الاغتصاب جريمة، وعلى المجرم أن ينال العقاب".

وفي إطار حملتها التي تقوم بها تحت عنوان "الأبيض ما بيغطي الإغتصاب #ما_تلبسونا_522"، نفذت أبعاد" تحركاً رمزياً أمس في رياض الصلح، ضمنته مشهداً لعدد من الفتيات باللباس الأبيض للدلالة على العنف القانوني المتمثل بهذه المادة التي تكلل زواج الضحية من جلادها.



وقفة رمزية

وعن أهداف التحرك تؤكد المديرة التنفيذية لأبعاد غيدا عناني بأنه يأتي استكمالا للوقفة التي نفذتها "أبعاد" الأسبوع الماضي أمام البرلمان اللبناني عندما كان يتم نقاش حول المادة في اللجنة الإدارية "واليوم جئنا للتأكيد مجددا على المطلب بضرورة إلغاء المادة 522 جملة وتفصيلا ولنطالب بحماية النساء كل النساء بمعزل عن الخلفية والعمر والوضع الصحي أو حتى ظروف الاغتصاب التي يتم فيها الجرم، ولنأكد على أن من حقهن أن يخترن شريك حياتهن حتى لو تعرضن للاغتصاب والتشديد على ضرورة تجريم هذا الفعل الذي حصل بحقهن". وتأتي هذه الوقفة ضمن خطوات الحملة المطلبية والتوعوية بنفس الوقت، أما الخطوات المقبلة فستحددها "أبعاد" بناء على مخرجات جلسة نقاش اليوم حول إلغاء هذه المادة في لجنة الإدارة والعدل، أما على مستوى التوعية فالحملة مستمرة عبر نشاطات مختلفة وستتوجه للنساء أو الأسر التي تحمل الكثير من الموروث الذي أدى لنص مثل هكذا مواد. فـ"حتى لو تم إلغاء هذه المادة من النصوص القانونية فالعمل سيكون وسيكمل على تعديل الثقافة والسلوك عبر رفع الوعي في المجتمع على فكرة أن المغتصب هو مجرم والمرأة هي ضحية ولا تتحمل المسؤولية، وهي العملية التي تحتاج لمسار طويل، كون وجود هكذا قوانين تحفز على التوجه إلى التزويج كخيار لستر الجريمة وهذه ممارسة اجتماعية أكثر منها قانونية". وترى عناني في التنوع الاجتماعي والثقافي والطائفي في لبنان والذي بقدر ما هو دليل غنى وتنوع وصحة بقدر ما يجعل من التغيير أمرا صعبا انطلاقا من الاختلاف في الرؤى.



إيجابي ولكن..

وعن تجاوب المعنيين وردود أفعالهم حول إلغاء المادة 522 تشير عليا عواضة مسؤولة الحملات في منظمة "أبعاد" في حديثها لـ"البلد" بأن اجتماعات ثنائية تجري مع نواب لجنة الإدارة والعدل و"الجو إيجابي، ولكن ليس من وعود منهم بأنهم سيلغون المادة، وما يؤخر النقاشات في اللجنة هو أن هناك آراء مع وآراء ضد الإلغاء، وهم يحاولون (على حد قولهم) الحصول على التوافق قبل التوجه إلى الهيئة العامة ليكون الكل متفقا على إلغاء المادة 522". وفي ما يخص الوقفة الرمزية التي كانت صامتة ومشهدية، تقول عواضة بأن "التحرك كان صامتا ومشهديا لأنه بطبيعة الحال النساء اللواتي يتم تزويجهن من المغتصب يتم تزويجهن رغماً عن إرادتهن ومن دون أن يكون لهن أي رأي بهذا الموضوع تحت مقولة الشرف والسترة وغيرهما. وبالتالي الفتيات اللواتي لبسن الأبيض اليوم يعبّرن عن حالة هذه الفتاة التي يتم اغتصابها وإجبارها على الزواج من مغتصبها".



تكريس الاغتصاب

إذاً، يغتصب القانون اللبناني بالمادة 522 من قانون العقوبات حقوق النساء، ويحكم عليهن بالسجن مدى الحياة مع مجرم تبرئه النصوص من جريمته، التي لا يختلف اثنان على نعتها بالجرم الموصوف. ولكن تبقى الكلمة الفصل للجنة الإدارة في اجتماعها اليوم، فهل ستنهي اللجنة نقاشها وتضع حداً لمهزلة اجتماعية قانونية تشجّع على الاغتصاب وتقول صراحة لصاحب النوايا (اذهب واغتصب من تحلو لك من الفتيات ولا تخف فالقانون يحميك ويكلل جريمتك تلك بتزويجك من فريستك أيضاً)... أم سيبقي على مادةٍ لا داعي للاستهجان من كوننا نطالب بإلغائها اليوم ونحن على مشارف العام 2017 ، بما أن الطبقة الحاكمة كانت ولا زالت أكبر المغتصبين للسلطة عبر قوانين انتخاب عرجاء تكرّس أمراً واقعا يشبه إلى حد بعيد حياة الفتاة المُغتصبة في دولة هي مُغتصبة أيضاً...!