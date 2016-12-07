الأحزاب تلتهم الجامعة... وسلطة الإدارة "محجّمة"

حزب الله يمنع فيروز من الجامعة اللبنانية... حزب الله داعشي... حزب الله يضيق على الحريات العامة في الجامعة اللبنانية... عناوين اختيرت في الايام الماضية للاضاءة على الاشكال الذي حصل في كلية الهندسة لتكبير خلاف يمكن ان يكون "سطحيًا" بين طلاب وزملاء في كلية واحدة من مختلف التيارات السياسية والفكرية، ليتحول الموضوع الى قضية رأي عام بين من يعتبر ان المسألة هجمة على جمهور حزب الله، وبين من رأى في المسألة تضييقًا على الحريات العامة وفرض ايديولوجية معينة على الجامعة وعلى البلد أجمع.



الخلاف الذي يحصل بشكل شبه يومي بين الطلاب في جميع الكليات يسلط الضوء على مشكلة جديدة قديمة وهي غياب الوعي بين الطلاب اما من ناحية الحوار وتقبل الآخر او لناحية غياب سلطة الجامعة على جميع الكليات وبروز سلطة المجالس الطالبية خصوصاً مع غياب الانتخابات الطالبية منذ 2008، حيث يوجد قرار من رئاسة الجامعة أنه طالما لا توجد انتخابات تستمر المجالس الفرعية بآخر صيغة انتخابية، فاذا تخرّج طلاب المجلس يتم تعيين مندوب من الاطراف السياسية نفسها".



أزمة سياسية

قرار منع من احد الطلاب تحول الى ازمة سياسية في البلاد غطت اخبارها ملف التشكيلة الحكومية والزيارات الاممية للبنان، فلم يبقَ اي مقدم برامج او ناقد او سياسي الا وتطرق للموضوع "فالتراند" في الايام السابقة كانت فيروز وحزب الله وهما عنوانان يجلبان الجمهور، ومن كان له مشكلة مع حزب الله استغل الموضوع، متناسياً ان من منع هم مجرد طلاب في جامعة والقرار يجب ان يكون للجامعة بالرفض او الموافقة دون اعتراض احد، والمشكلة تكمن في الجامعة بشكل عام وليس في كلية محددة، فالاشكال الاخير ليس الأول وبالطبع لن يكون الأخير، فالاعلام الحزبية تغطي جميع الكليات وصور الزعماء تحتل اما القاعات او الباحات او حتى الصفوف، وفي حال كان طالب لا ينتمي لأي حزب او جماعة فيضطر للانخراط او حضور اجتماعات حزبية للتماشي مع الجو العام وفي حال كان مجلس الطلاب المسيطر (واصل) او يروق لأي استاذ حينها سيعيش مجلس الطلاب وكأنهم في مجلس الوزراء يحق لهم اصدار القرارات والغاء قرارات اخرى للجامعة، وفي بعض الحالات بحسب بعض الطلاب يحصل بعضهم على اسئلة الامتحانات مسبقاًّ!.

هذه الاوضاع يرفضها بعض الاستاذة معتبرين ان العهد الجديد لرئاسة الجامعة اللبنانية يريد حلًّا لهذه المشاكل المتراكمة واجراء انتخابات لفروع الطلاب وعدم السماح بالتمادي وفرض سلطة الجامعة فوق اي سلطة حزبية لأي طرف كان، فالمشاكل الحالية هي تراكمات للسنوات السابقة، خصوصاً ان رئيس الجمهورية قدم دعماً للعهد الجديد لرئاسة الجامعة الوطنية معتبراً ان الاولوية هي دعم الجامعة اللبنانية.



تضخيم الخلاف

وبالعودة الى الإشكال الاخير اعتبر د. عبدالله زيعور، ان ما حدث في كلية الهندسة تم تضخيمه من قبل البعض واستغلت القضية لتصويب السهام على حزب الله متهمين اياه بمنع الحريات العامة، فتحول إشكال بسيط الى خبر في مقدمات نشرات الاخبار وعنوان عريض للصحف والبرامج التلفزيونية، وليكتمل المشهد لم يكن ينقص سوى بيان من وزارة الخارجية الاميركية تستنكر الحادث، بينما القضية ان هناك اتفاقًا في الكلية بمنع النشاطات في ساحة الكلية بقرار من العميد، والاشكالات والخلافات تحدث في اي جامعة والأمر طبيعي بين الطلاب، ولكن عندما يصبح لحزب الله علاقة بالموضوع تختلف القضية وتخرج الاقلام لتهاجم جمهور المقاومة والتشهير بالحزب،... “ مضيفاً "إن ما جرى هو محض تطبيق لاتفاق بين مجلس طلاب الفرع وإدارة الكلية والجهات الطلابية لتنظيم الأنشطة وأماكنها، وإن ما حصل يعني مجلس طلاب الفرع وإدارة الكلية، وهما الجهة التي تحدد التوجه لتنظيم الأنشطة، وعلى الجميع الالتزام بهذا التوجه، وإذا ما شاءت الكلية أو مجلس طلاب الفرع التعديل في هذا التوجه، فهذا من شأنهما ونحن نلتزم به.

من جانبه، استغرب العميد يونس في حديث صحافي الضجة الاعلامية التي حمّلت الموضوع اكثر مما يحتمل، مؤكداً أن ما حصل "حساسيات شخصية لا حزبية، والنشاط تأجل ولم يلغ، وفي مدة اقصاها عشرة أيام سيعاود تنظيم الاحتفال" ولفت الى ان "منذ 15 عاما لم نشهد إشكالًا في الجامعة، قبل عشرة ايام كان هناك نشاط، وقبل عام بُثّت اغانٍ في الساحة العامة، لكن هذه المرة لم يتفق الطلاب على ذلك، عندها تدخّلت وطلبت تأجيل النشاط، خاصة اننا نعطي الاولوية الآن للاشتباك مع النقابة حول موضوع امتحان الكولوكيوم".



مشكلة نهج

بينما اعتبر البعض ان المشكلة هي مشكلة نهج وليست إشكالًا عابرًا وهو استكمال لقضايا عديدة، من منع الكحول في مناطق سيطرة الحزب الى منع الاختلاط في المسابح العامة في بعض القرى، وصولاً الى خطاب القسم الحزبي في حرم الجامعة قبل ايام، معتبرين ان لا اتفاق بهذا المعنى قد ابرم على منع احياء اي نشاط في الساحة، بل كان الموضوع قيد الدرس ولا يحق لأي طالب منع قرار اداري لاحياء ذكرى صديق لهم، الأمر الذي يرفضه بعض الطلاب المقربين من حزب الله معتبرين ان المسألة هي تسليط الضوء على بعض الاخطاء وتضخيمهما بهدف تشويه صورة حزب الله، وقضية كلية الهندسة تم تضخيمها وصدرت بيانات استنكار من قبل الاطراف السياسية كافة بينما القضية هي الاختلاف على المكان لا على الحفل وان ما حصل "حساسيات شخصية لا حزبية، والنشاط تأجل ولم يلغ، وفي مدة اقصاها عشرة أيام سيعاود تنظيم الاحتفال".

ولاحقاً، صدر بيان عن "التعبئة التربوية" في "حزب الله" جاء فيه: "أولاً: إننا في الجامعة اللبنانية، حريصون على اعتبارها مكاناً للانصهار الوطني وملاذاً للطلاب من مختلف الفئات الإجتماعية والإنتماءات الوطنية أو الطائفية أو الحزبية، هذه الجامعة لها إدارتها وأنظمتها نحرص على إحترامها، ومتابعة قضاياها بالآليات والوسائل المقررة.... إننا ندعو طلاب الجامعة اللبنانية وسائر الجامعات وفي مقدمهم طلابنا الى التزام الأنظمة والقوانين الجامعية المعمول بها، والاحتكام إلى الجهات المعنية عند الاختلاف،وعدم اعتماد منطق المواجهة والتحدي بين الطلاب". كذلك غرّد الوزير بو صعب معلقاً على حادثة الجامعة اللبنانية “بانتظار تفاصيل حادثة الجامعة اللبنانية المؤسفة، اؤكد ان لا علاقة لأغاني السيدة فيروز بها، الامر سيعالج ويجب صون الحريات للجميع وفق القانون”.

وأضاف”ليس كل ما ورد في وسائل الاعلام دقيقًا، على الطلاب الذين لديهم إعتراض على أي نشاط مراجعة إدارة الكليات كونها الجهة المعنية بتطبيق القانون”.