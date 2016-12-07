اخبار مش للنشر

"كي لا يبدل"!

قرر احد العاملين في كرة السلة نشر تقرير الخبير الذي عينته المحكمة للنظر بمالية ومحاضر اتحاد اللعبة في عهد الرئيس الاسبق بيار كيخيا حيث دمغها بعبارة "كي لا يبدل" وذلك قبل ايام من موعد انتخابات الاتحاد اللبناني للعبة لتعرف النوادي الحق من الباطل كما يقول!

إطلالة خاصة

يطل الرئيس الاسبق للاتحاد اللبناني لكرة السلة جورج بركات الذي تسلم اتحاداً مديوناً بنحو 900 الف دولار من سلفه في حلقة تلفزيونية سيضع فيها النقاط على الحروف ويرد على بعض الاكاذيب التي تناوله بها احدهم، علماً ان بركات مبتعد عن "القال والقيل" منذ فترة.

مليون دولار

يقال ان مصرفاً لبنانياً قرر وبطلب من مرجعية روحية رعاية احد النوادي بمبلغ يناهز المليون دولار، وان احد المسؤولين في المصرف سيتولى الدفع مباشرة للاعبين الدائنين واللاعبين الحاليين وذلك لمزيد من الشفافية؟!

رئيس اللجنة

إعتبر رئيس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم أن المشكلة باتت في انعدام الثقة بين الحكام والأندية نتيجة الأخطاء التي تحصل! مسؤول في احد الاندية سأل رئيس اللجنة: "انتم تعترفون بالاخطاء ولا تعاقبون الحكام كما ينبغي، ولو انكم تعاقبونهم بالشكل المطلوب لما تكررت الاخطاء وانعدمت الثقة مع الاندية؟!

لا يرد

سأل مسؤول في احد اندية اللعبة الميتة سريرياً: "لو كان "نيرون" فعلاً يريد تطوير اللعبة ومحاربة سوء التحكيم والفساد، فلماذا لا يرد على اتصالاتنا ويسمع معاناتنا بدل "إدارة الاذن الطرشاء"؟ على كل حال من اطلق عليه لقب "نيرون" كان محقاً لانه احرق اللعبة وهو يمتع نظره بنيرانها؟".