رومان بولنسكي لن يُنفى الى الولايات المتحدة

رفضت المحكمة العليا في بولندا إعادة فتح الملف المتعلق بقرار نفي المخرج الفرنسي البولندي رومان بولسنكي الى الولايات المتحدة، علماً أن القضاء الاميركي يلاحق المخرج بتهمة اغتصاب قاصر العام 1977. وقد أعلن محامي بولنسكي عن فرحه أخيراً بانتهاء هذا الاجراء الذي اعتبره مثيراً للسخرية.