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تيم روث: جدّي اغتصبني!

تيم روث: جدّي اغتصبني!
تيم روث: جدّي اغتصبني!
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  • الاربعاء 7 ديسمبر 2016 06:00
خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "غارديان"، عاد تيم روث الى حادثة صادِمة من طفولته. ليست المرة الاولى التي يكشف فيها روث أنه اغتُصب عندما كان طفلاً، ولكنه قرر هذه المرة الاعلان عن هوية الفاعل: جدّه! وقال: "كان ولدي طفلاً عانى الاغتصاب.وعاش طفولة رهيبة. اغتُصب وأنا اغتُصبت أيضاً. ولكنه لم يكن هو الفاعل، مغتصية هو من اغتصبني، كان والده. ولكن لا أحد كان يعرف ما يقول أو يفعل".
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