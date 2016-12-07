"ورقة بيضا".... عرضٌ أوَّل في مهرجان دبي

يشارك فيلم "ورقة بيضا" (Nuts) اللبناني، من إنتاج اللبناني طارق غبريال سِكياس وإخراج الفرنسي هنري بارجيس، في الدورة الثالثة عشرة لمهرجان دبي السينمائي الدولي التي تُفتَتَح في السابع من كانون الأول الجاري.

ويقام العرض العالمي الأول لـ"ورقة بيضا" مساء الإثنين 12 كانون الأول في إطار برنامج "ليالٍ عربية" ضمن المهرجان، على أن تبدأ عروض الفيلم في الصالات التجارية اللبنانية في النصف الثاني من كانون الثاني 2017.

وينتمي هذا الفيلم إلى فئة أفلام الحركة والكوميديا السوداء، ويتناول قصة امرأة مدمنة على لعبة "البوكر" (تؤدي دورها دارين حمزة)، لا تنفصل عن صديقتها التي تتقن اصطياد الرجال (ألكسندرا القهوجي)، لكنّ حياتهما الخارجة عن عادات المجتمع وتقاليده، تقودهما إلى مغامرات وتوقِعهما في ورطات، فتجدان نفسيهما في قلب عالم العصابات الخَطِر.

وفضلاً عن حمزة والقهوجي، يضم هذا الفيلم عدداً من الممثلين البارزين، هم غبريال يمّين وحسّان مراد وإدمون حداد وطارق تميم وحسام صبّاح وباسل ماضي إضافة إلى بديع أبو شقرا.