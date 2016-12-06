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الحريري: متحدون في وجه اي اعتداء على جيشنا وقوانا الامنية

الحريري: متحدون في وجه اي اعتداء على جيشنا وقوانا الامنية
الحريري: متحدون في وجه اي اعتداء على جيشنا وقوانا الامنية
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  • الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 13:31
توجه الرئيس المكلف سعد الحريري بأحر التعازي لعائلة الجندي الشهيد عامر المحمد ولأهالي مشتى حسن وكل عكار ولقيادة الجيش، وقال في تغريدة له عبر تويتر: "متحدون في وجه اي اعتداء على جيشنا وقوانا الأمنية".
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