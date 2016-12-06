الحريري: متحدون في وجه اي اعتداء على جيشنا وقوانا الامنية

توجه الرئيس المكلف سعد الحريري بأحر التعازي لعائلة الجندي الشهيد عامر المحمد ولأهالي مشتى حسن وكل عكار ولقيادة الجيش، وقال في تغريدة له عبر تويتر: "متحدون في وجه اي اعتداء على جيشنا وقوانا الأمنية".