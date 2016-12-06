الأمن العام يوقف سوريا نفذ مهمات أمنية لصالح تنظيم إرهابي في لبنان

في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبعد عملية رصد دقيقة ، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة المدعو (ع.م) من الجنسية السورية على خلفية معلومات توفرت بحقه لجهة إرتباطه بجهات إرهابية .

بنتيجة التحقيق معه ، اعترف بإرتباطه بتنظيم إرهابي وبقيامه بتسهيل وتأمين عملية نقل السوري ( ع.غ.م) أحد منفذي التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف منطقة برج البراجنة بتاريخ 12/11/2015 وانه كان بصدد إستلام وتخبئة الفان الذي انفجر بتاريخ 18/12/2015 في منطقة الديماس – يعفور في سوريا اثناء توجهه الى داخل الأراضي اللبنانية .

بعد إنتهاء التحقيقات معه ، أحيل الى القضاء المختص ، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين .