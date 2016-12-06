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الأمن العام يوقف سوريا نفذ مهمات أمنية لصالح تنظيم إرهابي في لبنان
الأمن العام يوقف سوريا نفذ مهمات أمنية لصالح تنظيم إرهابي في لبنان
الأمن العام يوقف سوريا نفذ مهمات أمنية لصالح تنظيم إرهابي في لبنان
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الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 11:40
في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبعد عملية رصد دقيقة ، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة المدعو (ع.م) من الجنسية السورية على خلفية معلومات توفرت بحقه لجهة إرتباطه بجهات إرهابية .
بنتيجة التحقيق معه ، اعترف بإرتباطه بتنظيم إرهابي وبقيامه بتسهيل وتأمين عملية نقل السوري ( ع.غ.م) أحد منفذي التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف منطقة برج البراجنة بتاريخ 12/11/2015 وانه كان بصدد إستلام وتخبئة الفان الذي انفجر بتاريخ 18/12/2015 في منطقة الديماس – يعفور في سوريا اثناء توجهه الى داخل الأراضي اللبنانية .
بعد إنتهاء التحقيقات معه ، أحيل الى القضاء المختص ، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين .
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