النقل البري: لوقف العمل بقانون السير الجديد للتحرر من الصفقة المشبوهة





عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام، خصص لتحديد آليات تنفيذ الإضراب العام المقرّر يوم الخميس المقبل الواقع فيه 8/12/2016 وبعد النقاش أصدر المجتمعون البيان التالي:



أولاً: يؤكد المجتمعون الاستمرار في الاعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية لحين إصدار الجهات الرسمية المختصة قراراً رسمياً بملكية هذه المراكز.



ثانياً: يؤكد المجتمعون على ما أعلنوه أثناء الاعتصام أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات رفضهم للصفقة المشبوهة التي تكشف أمنياً اللبنانيين أمام العالم وتحوّل الموظفين الرسميين إلى جيش عاطل عن العمل وإقفال مكاتب تعليم السواقة وصب اللوحات إضافةً إلى تحميل اللبنانيين أعباء مالية إضافية لا فائدة منها إلاّ زيادة ثروات بعض المقربين على حساب المواطنين.



ثالثاً: يؤكد المجتمعون أنّ قطاع النقل البري لن تنال منه بعض أصوات خفافيش الليل ومدعية العمل النقابي والتطاول على مقام فخامة رئيس الجمهورية والإدعاء باجتماعات بفخامته وتسريب كلام منسوب عنه.

وعليه، يطالب المجتمعون الأجهزة الأمنية والقضائية ملاحقة هذه الأصوات المشبوهة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.



رابعاً: يطالب المجتمعون نواب الأمة بالتوقيع على اقتراح القانون الذي أعدته اتحادات ونقابات قطاع النقل والمتضمن وقف العمل بقانون السير الجديد لتحرير اللبنانيين من الصفقة المشبوهة المتعلقة باستبدال اللوحات ودفاتر السوق والمركبات.



خامساً: إنطلاقاً من حجم الملفات التي يناضل من أجلها قطاع النقل البري لا سيما ملف المعاينة الميكانيكية وصفقة استبدال اللوحات ودفاتر السواقة والمركبات وانعكاسها على جميع اللبنانيين وليس السائقين فقط،

فإنّ المجتمعون يتوجهون بالدعوة إلى قيادة الاتحاد العمالي العام قيادة هذه المعركة المطلبية الوطنية.



سادساً:تنفيذاً لقرار الإضراب العام المقرر يوم الخميس الواقع فيه 8/12/2016، فإنها تعلن الخطوات التالية:

1- دعوة جميع أصحاب وسائقي الآليات العمومية وعلى جميع الأراضي اللبنانية الإلتزام بالإضراب وعدم نقل الركاب اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

2- دعوة إدارات المدارس والجامعات والمعاهد والأهالي إلى اعتبار يوم الخميس يوم عطلة لأنه لا سيارات نقل طلاب على الطرقات اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً.

3- نلفت عناية الموظفين والعمال والمستخدمين إلى أنّ يوم الخميس يوم إضراب عام لقطاع النقل البري ونتقدّم بالاعتذار عن عدم إمكانية تأمينهم إلى مراكز عملهم.

4- دعوة شركات النقل ومكاتب التاكسي إلى الالتزام بالإضراب العام.

5- دعوة أصحاب وسائقي الشاحنات والأتوبيسات والصهاريج على أنواعها التوقف عن العمل اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً.

6- تنفيذ اعتصامات وتجمعات في الأماكن التالية:

بيروت: 1- مستديرة الدورة تجمع (شاحنات – صهاريج – أتوبيسات وسيارات).

2- الكفاءات – المريجة.

3- الكوكودي – مدخل مطار رفيق الحريري الدولي.

4- مستديرة السفارة الكويتية.



5- ساحة البربير.



6-ساحة الكولا.

على أن يبدأ التجمع اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً والانطلاق بمسيرات سيارة الساعة التاسعة صباحاً باتجاه مقر وزارة الداخلية والبلديات حيث مركز الاعتصام المركزي.



البقاع: - ساحة شتورة.

- تقاطع الحمرا بلازا – زحلة.

- مدخل بعلبك الجنوبي – دورس.



الشمال: - ساحة جمال عبد الناصر - التل

- دوار أبو علي.

- تقاطع المنية - عكار



جبل لبنان: - ساحة بعقلين.

- مستديرة عاليه.

- ساحة بحمدون.

- تقاطع بشامون – عرمون – خلدة.



الجنوب: - صيدا – ساحة النجمة.

- النبطية دوار كفرمان.

- صور – دوار البص.



سابعاً: يؤكد المجتمعون على سليمة الإضراب والاعتصام ويحذرون من المندسين في هذا اليوم الوطني وحرفه عن أهدافه المطلبية.



ثامناً: يطالب المجتمعون الأجهزة الأمنية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية هذا التحرك.



تاسعاً: يتوجه المجتمعون بالاعتذار إلى جميع اللبنانيين إذا ما تسبّب هذا الإضراب والحركة الاحتجاجية من إزعاج لهم وإعاقة لحركتهم لأنّ المشكلة ليست عندهم بل عند المسؤولين على مصالحهم وأرزاقهم.



في الختام، يأمل المجتمعون من المسؤولين المبادرة لمعالجة هذه الملفات وتحقيق المطالب لأنّ هذه الحركة الاحتجاجية ككرة الثلج كلّما زادت سياسة التطنيش ستقابل بتصعيد أكبر.

