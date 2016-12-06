دار الفتوى: ذكرى المولد النبوي الاحد 11 الحالي





اعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان، ان ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الاحد 12 ربيع الأول 1438، الموافق 11 كانون الاول.م 2016.



وهنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بهذه الذكرى، "سائلا الله عز وجل أن يعم الاستقرار والأمن والسلام في لبنان والمنطقة".

وسيوجه رسالة للبنانيين بهذه المناسبة عند الساعة الحادية عشرة والنصف، من دار الفتوى - بيروت.

