  • Lebanon
تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
Search
        
لبنان
12°C
19°C
الرئيسيةأخبارمتفرقاتاقتصادرياضةPhotos/VideosLayalinaArabsturboإعلانات

دار الفتوى: ذكرى المولد النبوي الاحد 11 الحالي

دار الفتوى: ذكرى المولد النبوي الاحد 11 الحالي
دار الفتوى: ذكرى المولد النبوي الاحد 11 الحالي
  •   Facebook Twitter
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم    لا
  • الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 11:27


اعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان، ان ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الاحد 12 ربيع الأول 1438، الموافق 11 كانون الاول.م 2016.

وهنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بهذه الذكرى، "سائلا الله عز وجل أن يعم الاستقرار والأمن والسلام في لبنان والمنطقة".
وسيوجه رسالة للبنانيين بهذه المناسبة عند الساعة الحادية عشرة والنصف، من دار الفتوى - بيروت.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
1     +     9     =  
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.

اتصل بنا  |  عن البلد  |  شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011