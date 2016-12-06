"بعدا حياتك قدامك" لإعادة انخراط المسنين في المجتمع

"كلما بقي الانسان ناشطا فكريا وجسديا واجتماعيا خلال تقدمه في السن، كلما تقدم بالسن بطريقة صحية أكثر"... هذا ما تفيد به كل الدراسات المعنية بأمور الصحة العامة، وحسب الدراسات يسجل لبنان أعلى نسبة كبارفي السن في المنطقة (من عمر الخمسين وما فوق)، ويشكلون 20 في المئة من الشعب اللبناني. وهم الأشخاص الذين يعاني 17,6 في المئة منهم من مشاكل نفسية كون معظمهم يعيش حياة الوحدة لوفاة أحد الزوجين، هجرة الأولاد أو زواجهم، أو لأي سبب من الأسباب. ما يجعل من حياتهم "فارغة بلا معنى أو بلا جدوى"، لا سيما بعد التقاعد عن العمل، الأمر الذي ينعكس سلبا على صحتهم سواء النفسية أو الجسدية.



بالشراكة مع بلدية جبيل وبدعم من الإتحاد الأوروبي، تنظم جمعية "إدراك" (مركز الأبحاث وتطوير العلاج التطبيقي) اليوم مؤتمراً صحفيا لإطلاق حملة "بعدا حياتك قدامك" الداعمة لمشروع "تمكين المسنين" الهادف إلى إعادة انخراط كبار السن في المجتمع عبر توفير فرص عمل وتطوع لهم. فما هو هذا المشروع، ما هي أهدافه، فكرته، وما هي النتائج المرجوة من هذا المشروع؟



ما هو المشروع؟

ينقسم "تمكين المسنين" الذي يستمر العمل عليه منذ سنة ونصف السنة إلى شقين، كما تعرّف به ليا قرح منسقة المشروع، الشق الأول يتضمن تأمين فرص عمل وتطوعا للأشخاص المسنين، والشق الثاني هو عبارة عن حملة توعية للمجتمع على أهمية انخراط المسنين في المجتمع وبدخول سوق العمل، انطلاقاً من أن هذا المسن لم تنته حياته هنا (بعد أن تجاوز الستين أو بعد أن تقاعد عن عمله) بل هو لا يزال يستطيع أن يكون انسانا فاعلا في مجتمعه ويستطيع أن يعمل ويعطي ويساعد من هم حوله. وبنفس الوقت الحملة ستكون مشجعة للمسنين للانخراط بمجتمعهم وخوض غمار سوق العمل من جديد.



خطوات العمل

وتلفت قرح إلى أن المشروع بالتعاون مع بلدية جبيل وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وخلال هذه السنة ونصف تركز العمل على التواصل مع كل المؤسسات الموجودة ضمن نطاق بلدية جبيل، لتشكيل قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع "مؤسسات كثيرة تجاوبت وتعهدت بتأمين فرص عمل أو تطوع للمسنين عبر مشروع (تمكين المسنين) وأخرى شجعت الفكرة ورحبت بها وتوعدت بأن تهتم بالمشروع في حال احتاجت لموظفين أو متطوعين، وبعضها الآخر لم يتجاوب مع الفكرة لا من قريب ولا من بعيد". أما العمل اليوم فسيتركز كما تؤكد قرح على حملة التوعية، توجيه المسنين المشاركين وإيصالهم إلى المؤسسات المهتمة، وتوسيع نطاق المشروع ليغطي كافة المناطق اللبنانية وليس فقط جبيل عبر إعادة التجربة مع بلديات أخرى. و"المجال اليوم مفتوح أمام كل المؤسسات المهتمة لتكون جزءا من قاعدة بيانات هذا المشروع حسب حاجتها"، علما أن المساهمة يمكن أن تشمل نواحي ثلاث، وهي تأمين فرص عمل للمسنين، أو فرص تطوع أو تقديم نشاطات لهم.



أهداف المشروع

وللتعرف على الأسباب الخفية التي ولّدت فكرة المشروع وأهدافه الأساسية كان لـ"البلد" أيضاً حديث مع الدكتور جورج كرم مسؤول العلاقات العامة في جمعية "إدراك" والمسؤول عن مشروع "تمكين المسنين". "حيث يأتي المشروع ضمن ثمار عمل جمعية "إدراك" التي "تستمر في العمل على دراسات لها علاقة بالصحة النفسية منذ 30 سنة في لبنان. وحسب الدراسات التي تقوم بها الجمعية نرى ما هي الحاجات اللازمة، ونبني مشاريع انطلاقاً من هذه الحاجات، إضافة الى عملها المجاني بمعالجة المحتاجين ممن يعانون من مشاكل نفسية". ويفسّر كرم أكثر حول الدراسة التي كانت السبب وراء فكرة هذا المشروع، فـ"منذ ثلاث سنوات تقريبا قامت الجمعية بإجراء مسح على كل الأراضي اللبنانية لترى نسبة المسنين اللبنانيين الذين يعانون من مشاكل نفسية. وتوصلنا لنتيجة تقول بأن 17,6 في المئة من المسنين يعانون من مشاكل نفسية وجسدية لأسباب عديدة يأتي في مقدمتها أن حياتهم الاجتماعية غير حيوية، والتقاعد والتوقف عن أي عمل منتج في الوقت الذي تغيب فيه الدولة والجمعيات على حد سواء عن تقديم أي رعاية لهؤلاء أو تقديم نشاطات لهم وتحميهم من أن يكونوا عرضة للمشاكل النفسية وبالتالي الصحية". ومن هنا جاءت فكرة المشروع لأجل حماية المسنين بهدف وقايتهم من المشاكل النفسية وبالتالي الصحية الناجمة عن عدم تفاعلهم مع مجتمعهم بشكل حيوي "لأن جلوسهم في المنزل يضر بصحتهم النفسية والجسدية في آن". ويلفت كرم إلى أن الاختيار الأول وقع على بلدية جبيل "لأنها بلدية صغيرة نوعا ما وبلدية ناشطة وحيوية وعادة ما تتشجع لمثل هذه المشاريع، والهدف اليوم يتركز على توسيع نطاق المشروع على بلديات اخرى، والبحث عن تمويل أكبر ليغطي المشروع كل المناطق اللبنانية وليس فقط مناطق معينة لأن المسن موجود أينما كان".



تحديات وصعوبات

ومن التحديات والصعوبات التي واجهت فريق العمل على الأرض، هو صعوبة تجاوب الشركات مع المشروع، " فتجاوبت 161 مؤسسة من أصل 630 تقريبا، وكثير من المؤسسات لم تمنحنا فرصة التفسير عن المشروع وكانوا يغلقون سماعات الهواتف بوجهنا لاعتقادهم أننا نريد منهم أن يقدموا مساعدات للمسنين أو ما شابه" وذلك في ظل الأزمة التي يعيشها الاقتصاد اللبناني بشكل عام، والمؤسسات بشكل خاص، وفي ظل ارتفاع نسب البطالة ومعدلات الطرد التعسفي، وصعوبة إيصال الفكرة أو إقناعهم بها في ظل الثقافة المنتشرة في المجتمع اللبناني والتي تعتبر المسن شخصا عاجزا لا يمكنه العمل، لا يستطيع العطاء ولا يمكنه أن يكون ولا بأي شكل انسانا فاعلا في مجتمعه، وغيرها من المفاهيم المغلوطة التي ستحاول حملة "بعدا حياتك قدامك" بالعمل على تصحيحها من أجل حياة نفسية وجسدية أفضل للمسنين، الذين هم عرضة للإصابة بمشكلات نفسية بمعدل ست مرات أكثر من الشخص العادي في ظل حياة فارغة.



مشروع رائد

إذا، يبقى مشروع "تمكين المسنين" مشروعاً رائداً في دولة نسيت مسنيها على هامش الزمن، وله أن يضفي على حياة انسان "بعدا حياتو قدامو" لوناً جديداً لا يعرف الهرم، يتحدى الزمان ويواجه سلطة ربما هي وحدها من أصابتها الشيخوخة لدرجة عجزت فيها إلا عن تأمين احتياجاتها الخاصة التي لم تتجاوز يوما حدود المصالح الشخصية...!