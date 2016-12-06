إملاؤنا لغتُنا... "رئيسُ بلادي" ينتصرُ مرّتين!



ثلاثة عشر رئيسًا للجمهورية اللبنانية ينتصرُ لهم الإعلامي بسّام برّاك في إملاء هذا العام. رباعيةٌ يظللها حرصُ الجامعة الأنطونية على الارتقاء باللغة الأمّ، ويذيّلها رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري برعايةٍ فخرية ومكانية.



معجونًا بكثير من الاختلافات يبدو إملاء هذا العام. هو إملاء العهد الجديد الذي طرد شغورًا ومعه فُكرًا كان الإعلامي برّاك بلورها مع نهاية العام الدراسي الموصوم بفراغ، قبل أن تتبدّلَ مشهديةُ القصر وتُجبرَ ولّادَ النص على أن يُؤسلبَ رصفاته الفكرية ويعيدَ إنتاجَها في نصٍّ يستلهم ثلاث عشرة حِقبةً رئاسية ويحمل من التحايا ما يُنصِف كلّ فُترةٍ رئاسية بجملة.



120 متباريًا في مكتبة!

تغصُّ مكتبة مجلس النواب السبت المقبل (10 كانون الجاري) بضيوفها ومتباريها. أكثر من 120 متباريًا من أساتذة وسياسيين وإعلاميين يحيلون إملاءهم الذي يحمل عنوان “رئيسُ بلادي” الى رجالات التصحيح على مرحلتين تُستهَلُّ أولاهما مع المتبارين صباحًا ثم تحلّ ثانيتُهما مع السياسيين والإعلاميين في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف حيث يعيد برّاك قراءة الإملاء في حدثٍ تنقله المؤسسة اللبنانية للإرسال للسنة الرابعة تعاقُبًا. هي تجربةٌ مختلفة يصبو برّاك من خلالها الى طرد “شغورٍ” لغويٍّ يستوطن عقولًا ونفوسًا وأقلامًا ولا تشفع فيه تسويةٌ بقدر ما تقزّمُه تجاربُ رائدة على شاكلة “إملاؤنا لغتُنا” التي يحتشد فيها الصرف والنحو ويتزاوجان مع الأسلَبة المُحاكة خير حَوكٍ، والمضمون المُثرى النضّاح بذِكرٍ وذكريات وطنية.



مرحلتان... ومضمونٌ واحد!

في إحاطة بتفاصيل الإملاء التقنية واللوجستية والمضمونية، يؤكد الإعلامي بسّام برّاك في حديثٍ لـ”صدى البلد” أننا “سنؤمّ ساحة النجمة هذا العام برعاية الرئيس نبيه بري الذي فتح لنا مكتبة مجلس النواب وليس القاعة البرلمانية التشريعية لا سيما أن انتقاداتٍ جمّة سبقت عندما فتح القاعة لغير النواب، فاحترمنا هذا الرأي وأصررنا على أن نكون في ساحة النجمة، وبالتالي كلّ متبارٍ سيركن سيارته خارج المجلس وإطاره لأننا في بقعةٍ أمنية. وتشارك هذا العام فئتان: أولاهما تضم المعلمين وثانيتهما تشمل الإعلاميين وممثلي الأحزاب ومن تجرأ من السياسيين على ارتكاب هذا الإملاء. بدءًا من الثامنة صباحًا يرتاد المعلمون ساحة النجمة للمرحلة الأولى كي يتمكن رجالات التصحيح من التدقيق في المسابقات ثم نستقبل الوجوه المعهودة والإعلاميين لنعيد قراءة الإملاء مباشرة على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال. واللافت هذا العام أن الكتائب والقوات والمردة والتيار والأحرار ستكون ممثلة في الإملاء بحيث أرسل كلُّ حزبٍ ضيفًا وأوفد متباريًا وهذا ما فعلته وسائل الإعلام في غالبها”.



السرُّ في 300 كلمة!

واضحٌ أن إملاء هذا العام مستوحًى من أزمة شغور أجهضها انتخاب العماد ميشال عون. ممَّ نهل بسام برّاك فُكرَه وأسلَب نصَّه هذه المرة؟ يجيب برّاك: “في الواقع خطرت الفكرة في بالي بدايةً من الفراغ وليس من الرئاسة لأننا هيّأنا لهذا الإملاء مع خواتيم العام الجامعي وعزمنا على أن نحجّ الى مجلس النواب، فكان العنوان الذي ارتأيتُه “رئيسُ بلادي” باعتبار أنني سأتكلم على الفراغ وسألوم الكلّ وأندبُ الفراغ وطبعًا أترقّب الرئيس في نصّي، وإذ بالانتخابات تتمّ ويُنتخَب على أساسها العماد ميشال عون، وهنا وقعتُ في ارتباكٍ بيني وبين قلمي. هل من الممكن كتابة نصٍّ عن رئيس واحد؟ فيما كنتُ عائدًا الى بيتي ذات مساء عاد الرؤساء من بداية الاستقلال الى ذهني، فأنجبتُ النص عن الرؤساء الثلاثة عشر ولو أن العنوان “رئيسُ بلادي” بيد أنه مَجازٌ يعبّر عن الرؤساء الذين تتالوا على الرئاسة، على أنني خصّصتُ لكلّ رئيسٍ جملة التزامًا بـ350 كلمة، مع الأخذ في الاعتبار أن الحروف وأسماء هؤلاء الرؤساء تشكّل 50 كلمةً. لذلك من سيكتب نصّ الإملاء سيُخضِع ذاته لتمرين لغوي صرفي ونحوي وتركيبي لثلاثمئة كلمة، وهذه الكلمات نهلتُها إما من حدثٍ تاريخي وشظّيتُها بصعوبةٍ معينة وإما من القواميس التي أحيط نفسي بها أو تحيط بنفسها بي”.



صعوبةٌ... واحترافية

إذًا هذا العام تعِد أيضًا بنصٍّ قاموسي معجمي مشظّى بكلماتٍ غير مألوفة؟ يتلقف برّاك: “في الواقع كتبتُ النصّ مرارًا، وفي المرة الأولى التي كتبتُ النصّ في ساعةٍ واحدة كوّنت المضمون أي أنني برعمتُه، ثمّ مرّت ثلاثة أسابيع وأنا أنحتُ في هذا النص، أتكلم معه أكثر وأصالحه وأخاصمه مرارًا، فخلصتُ الى عدد من الكلمات البعيدة لذا عدتُ وشذّبتُ النص وأبقيت على قليل منها ليس في متناول الأقلام اليوم. ما يجب أن يلتزم به المتبارون لا سيما الأساتذة هو نهايات الكلمات وتركيب الجملة”. أفي استيلاد نصٍّ بهذه الصعوبة متعة رغم العذاب الذي يحمله لكَ ولمتلقفيه؟ يقول برّاك: “قبل عذاب المتبارين أنا أتعذّب في كتابة النص، فأين أذهبُ بعذابي أنا؟ هي احترافيةٌ نواتُها سؤالٌ جوهرُه: كيف سأقول بعد عشر سنوات إن عدتُ الى ورائي إنني كنتُ أكتب نصوصًا إملائية وأمليها عبر الإعلام. لا بدّ من أن تكون في المباراة مدعاةٌ للصعوبة والاحترافية، وبالتالي أطلبُ ممن سيكتبون وممن سيشاركوننا عبر الشاشة أن يلتفتوا الى حركة فمي وأن يصغوا اليّ جيدًا، إذ إن الإصغاء مهمّ جدًا كونه يزيل كثيرًا من علامات الاستفهام اللغوية صرفًا كانت أم نحوًا”.



ضنكُ الفؤاد والروح

ألمْ يُضجركَ هذا الجنون السنوي؟ ألم تُضنِك “خشبية” هذه اللغة وقساوتُها؟ يختم برّاك: “هي لم تُضجرني، هي تُضنكني وتُضنك فؤادي وروحي، لدرجة أنني أعيش فترة شهرين أردّد خلالهما النصّ في ذهني. وهذه السنة لأن المكتبة لا تتسع لكثيرين وضعنا حدًا للاشتراك. أُسَرُّ كثيرًا أن عامًا بعد عام يأخذ هذا الإملاء مكانتَه أكثر من مكانه. فعلًا أتساءلُ في قرارة نفسي: لماذا أخوض هذا الغمار وأنجب كلّ عام وأحمل في أحشاء قلمي نصًا، فإذا أنجبتَ ولدًا ستفقده عندما يكبر فكم بالحري بالنصوص الإملائية. الحقيقة أنني إذا ابتعدتُ من هذه اللغة ومن هذا الإملاء ومن المؤتمرات اللغوية التي أعقدها فإنني أبتعد منّي، هي الأنثى الوحيدة التي يمكن أن أخونَ معها زوجي (زوجتي)”.



عن كثب أو بُعد...

إذًا هي تحيّة لغوية لرؤساء جمهورية تعاقبوا على لبنان. تحية إنما تنطوي في ذاتها على تحية أولى وأخيرة الى اللغة العربية الصامدة رغم كلّ “الشغورات” التي تعتريها. تحية سنوية يخطّها الإعلامي بسّام براك وتغذيها الجامعة الأنطونية وتنقلها المؤسسة اللبنانية للإرسال ويساهم في تكريمها كلّ من يجرؤ على المشاركة عن كثبٍ يزيد وقارَها وقارًا أو بُعد لا يعكس في الضرورة مجافاتها.