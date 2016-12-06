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جورج حبيقة يشارك في حفل المبتدئات بباريس

جورج حبيقة يشارك في حفل المبتدئات بباريس
جورج حبيقة يشارك في حفل المبتدئات بباريس
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  • الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 09:39


للسنة الثانية على التوالي، يشارك المصمم جورج حبيقة من خلال أحد تصاميمه في "حفل المبتدئات" Bal des Debutantes الذي أقيم يوم 26 تشرين الثاني الجاري في فندق Peninsula Paris العريق. وكان من تنظيم السيدة أوفيلي رونوارد وفريق عملها. في هذا الإطار، تألّقت الكونتيسة البلجيكية أنجيليك دو ليمبورغ ستيروم في هذا الحفل بتصميم من الخياطة الراقية من مجموعة جورج حبيقة لخريف وشتاء 2016-2017. والكونتيسة هي طالبة وعارضة أزياء في الـ21 من العمر، وهي تتمتع بأصول فرنسيّة من جانب جدّتها إيلين دورليان.
إختارت الكونتسية أنجيليك ثوباً طويلاً يحمل توقيع جورج حبيقة لأول مشاركة لها في حفلات المجتمع الراقي. تم تنفيذ هذا الثوب الزمردي اللون بقماش التول الحريري وتزيينه بخيوط حريرية ذهبية اللون بالإضافة إلى أزهار من الأورغنزا، حبّات من اللؤلؤ، والباييت، والأحجار البرّاقة.
ويكمن الهدف الأساسي لحفل المبتدئات في جمع التبرعات لمؤسستين خيريتين هما: مؤسسة Seleni في نيويورك التي تموّل الأبحاث والعلاجات اللازمة لمساعدة الأمهات المراهقات، ومؤسسة Enfant d’Asie التي تهتم بتعليم الفتيات في منطقة جنوبي شرقي آسيا.


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