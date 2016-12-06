مادونا تطلب يد شون بن

خلال تنظيمها مزاداً علنياً الاسبوع الفائت، توجّهت مادونا الى زوجها السابق شون بن معترفة بالمشاعر التي ما زالت تكنها له. فبين الاغراض التي عرضتها للبيع، صور لزواجهما العام 1986. فانضمّ بن الذي كان حاضراً الحدث الى النجمة على المسرح، حيث قالت له: "أحبك أكثر الآن وقد تطلقنا"، وطلبت منه ممازحة يده للزواج.