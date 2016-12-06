أطعمة تساعد على إنقاص الوزن

أكدت خبيرة التغذية واللياقة البدنية الألمانية كريستينا إيسر أن الأطعمة ذات المحتوى المائي العالي، كالخضروات والفاكهة والزبادي الطبيعي، تساعد على إنقاص الوزن. وفسّرت أن هذه الأطعمة تساعد على إنقاص الوزن لأنها قليلة السعرات الحرارية وتساعد على الشعور بالشبع بسرعة، فضلاً عن أنها تمد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة. ولهذا الغرض، تنصح إيسر بتناول 5 حصص من الخضراوات والفواكه يومياً، مشيرة إلى أن منتجات الحبوب الكاملة تسهم في ذلك أيضاً فهي تعمل في المعدة كالإسفنجة، وهذا يعني أنها تقوم بامتصاص الماء، وهو ما يعطي الطعام حجماً ووزناً، مما يساعد على الشعور بالشبع بسرعة وتناول القليل من السعرات الحرارية.