  • Lebanon
تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
Search
        
لبنان
12°C
19°C
الرئيسيةأخبارمتفرقاتاقتصادرياضةPhotos/VideosLayalinaArabsturboإعلانات

قشور البطاطا... لا تهملوا فوائدها!

قشور البطاطا... لا تهملوا فوائدها!
قشور البطاطا... لا تهملوا فوائدها!
  •   Facebook Twitter
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم    لا
  • الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 05:00
يقوم الكثير منَّا برمي قشر البطاطا واستخدام اللب في الطبخ، إلا أنَّ هناك فوائد يجهلها البعض لقشور البطاطا يمكننا الاستفادة منها جمالياً وصحياً. لكن ما هي أبرز فوائد قشور البطاطا:
• تساعد في إبقاء عملية الأيض سليمة لأنّها غنيّة بالمواد الغذائيّة الأساسيّة كالبوتاسيوم، الحديد، الفيتامين B3 والفيتامين k.
• تنظيف البشرة بواسطة تونر قشور البطاطا. فكلّ ما يجب القيام به هو وضع كوب من قشور البطاطا في الخلاط واستخراج الزيت منه وتدليك البشرة بهذا الأخير لمدّة نصف ساعة، مرّتين في الأسبوع.
• تعزز الشعور بالشبع وتساعد في فقدان الوزن لأنّها غنية بالألياف، كما تقلل من مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي تقلص خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.
• تحارب الشيب وذلك من خلال تطبيق خلطة قائمة على قشور البطاطا: ضعوا كوبا من قشور البطاطا النظيفة في كوبين من المياه المغلية على النار لمدّة 5 دقائق، اتركوا الخليط يبرد قبل إضافة بضع قطرات من أي زيت عطري إليه لاستخدامه كسائل لتدليك الشعر أثناء الاستحمام.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
3     +     9     =  
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.

اتصل بنا  |  عن البلد  |  شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011