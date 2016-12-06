قشور البطاطا... لا تهملوا فوائدها!

يقوم الكثير منَّا برمي قشر البطاطا واستخدام اللب في الطبخ، إلا أنَّ هناك فوائد يجهلها البعض لقشور البطاطا يمكننا الاستفادة منها جمالياً وصحياً. لكن ما هي أبرز فوائد قشور البطاطا:

• تساعد في إبقاء عملية الأيض سليمة لأنّها غنيّة بالمواد الغذائيّة الأساسيّة كالبوتاسيوم، الحديد، الفيتامين B3 والفيتامين k.

• تنظيف البشرة بواسطة تونر قشور البطاطا. فكلّ ما يجب القيام به هو وضع كوب من قشور البطاطا في الخلاط واستخراج الزيت منه وتدليك البشرة بهذا الأخير لمدّة نصف ساعة، مرّتين في الأسبوع.

• تعزز الشعور بالشبع وتساعد في فقدان الوزن لأنّها غنية بالألياف، كما تقلل من مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي تقلص خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

• تحارب الشيب وذلك من خلال تطبيق خلطة قائمة على قشور البطاطا: ضعوا كوبا من قشور البطاطا النظيفة في كوبين من المياه المغلية على النار لمدّة 5 دقائق، اتركوا الخليط يبرد قبل إضافة بضع قطرات من أي زيت عطري إليه لاستخدامه كسائل لتدليك الشعر أثناء الاستحمام.