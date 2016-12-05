حرب يتابع حسن سير عمل خطة الـ4G ويحض الشركات على الإلتزام بالموعد

تابع وزير الإتصالات بطرس حرب شؤون وزارته، وترأس منذ الصباح اجتماعات مع مديري الوزارة والمسؤولين الفنيين، بغية التحقق من سير العمل بشكل جيد على خط تنفيذ خطة 2020 للإتصالات، ولا سيما الجيل الرابع 4G/ LTE Advance، الذي من المقرر الإنتهاء من العمل به ووضعه في خدمة المشتركين قبل نهاية العام.

ولهذا الغرض التقى الوزير حرب وفدا فنياً من شركة هواوي برئاسة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط تشارلز يانغ يرافقه نائب مدير عام منطقة المشرق مدير التسويق كاو هونغ يو في حضور رئيس هيئة مالكي الخليوي المهندس ناجي عبود والمستشار المهندس وسيم أبي صعب

ثم ترأس الوزير حرب اجتماعا مع وفد شركة تاتش برئاسة نائبة رئيس مجلس إدارة الشركة لارا حداد وحضور المهندسين عبود وأبي صعب، وتمحور البحث حول المرحلة التي بلغتها الشركة في تركيب أعمدة الجيل الرابع والمهلة المتبقية.



وسيخصص الوزير حرب اجتماعاته هذا الأسبوع للإنتهاء من هذا الملف، حيث سيجتمع مع شركة ألفا وسيدعو الشركات المزودة للتجهيزات (إريكسون ونوكيا وهواوي) إلى اجتماعات لتقييم ما بلغته الخطة وحضّهم على الإلتزام بلموعد الزمني المحدد للإنتهاء من الأعمال قبل نهاية كانون الأول الجاري أي قبل نهاية السنة.