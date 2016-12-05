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"واتساب" سيتوقف عن العمل على ملايين الأجهزة

"واتساب" سيتوقف عن العمل على ملايين الأجهزة
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  • الاثنين 5 ديسمبر 2016 13:06
أفصحت الشركة المطورة لتطبيق "واتساب" للتراسل الفوري أنه سيتوقف عن العمل على الهواتف وأنظمة التشغيل القديمة ابتداء من نهاية العام الحالي، ويقدر عدد هذه الأجهزة حول العالم بالملايين.

وجاء هذا الإعلان بعد أن قالت شركة "فيسبوك "، المالكة لتطبيق "واتساب"، إنها ستسحب البساط من تحت الهواتف القديمة.
وقالت الشركة إنها ستوفر الدعم التقني لبعض الهواتف القديمة حتى نهاية حزيران 2017، في حين سيتوقف التطبيق عن العمل نهائيا على هواتف أخرى قديمة بشكل فوري مع نهاية هذا العام.
وقال متحدث باسم الشركة "بالرغم من أن هذه الهواتف القديمة كانت جزءًا من تاريخنا، إلا أنها لا تقدم قدرات من شأنها مجاراة التطويرات التي نقدمها في تطبيقنا".
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