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علماء يكتشفون بكتيريا عمرها 2.5 مليار سنة

علماء يكتشفون بكتيريا عمرها 2.5 مليار سنة
علماء يكتشفون بكتيريا عمرها 2.5 مليار سنة
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  • الاثنين 5 ديسمبر 2016 13:05
وجد علماء أميركيون بكتيريا حفريات تصل أعمارها إلى أكثر من 2.5 مليار سنة، بحسب موقع vladtime.ru .
وقد أجرى العلماء مسحا اكتشفوا من خلاله أن البكتيريا الضحلة بعد تشكلها بدأت بإنتاج كميات كبيرة من الأوكسجين عن طريق التمثيل الضوئي.
تجدر الإشارة إلى أن مستوى الأوكسجين في الغلاف الجوي كان في ذلك الوقت (أي قبل 2.5 مليار عام) أقل من ألف في المئة مما هو في الوقت الحالي.
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