"ورد"... لتمكين المرأة العكارية من انتاج النباتات العطرية

في ظل غياب غير مبرر للدولة اللبنانية ووزاراتها وأجهزتها المعنية عن إطلاق خطة نهوض شاملة بمحافظة عكار، فلا تزال المبادرات الفردية المدنية تشكل هامش حركة وفسحة دعم للمجتمع المأزوم والمحروم من الكثير من الحقوق والخدمات.





تعوّد المواطنون غياب الدولة في عكار، وخصوصاً في ما يتعلق بالشق الزراعي، الذي لا يزال يشكل فسحة أمل وحيدة لابناء المنطقة بالعيش الكريم. فأهالي عكار يعتمدون بشكل اساسي على الزراعة والموارد الزراعية في تأمين احتياجات الناس ومطالبهم الحياتية، وتحديداً لانّ معظمهم يعمل في هذا القطاع. ولا يوفر الاهالي مناسبة الاّ ويعيدون تذكير المعنيين بسوء حالهم الناتج من تردي الاحوال الزراعية، وكذلك الأمر على مستويات عدة... وفي غالب الاحيان لا من يجيب. الى ذلك، تبرز مجموعة النشاطات المدنية والاجتماعية التي تواكب الملف الزراعي عن كثب، في محاولة لخلق الفرق على مستوى تراجع الانتاج الزراعي، ومن بينها نشاطات مركز الصفدي للتنمية الزراعية في عكار.



مشروع "ورد"

يحاول هذا المركز الإستفادة قدر الإمكان من القدرات البشرية والإمكانات الزراعية التي تزخر بها عكار عبر تأمين مشاريع تنموية تعود بالفائدة على السكان من جهة وتطوير الزراعة والثروة الزراعية العكارية وإعطائها درعاً إضافية. فكان مشروع "ورد"، الممول من الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع بلدية القبيات واتحاديّ بلديات جرد القيطع و الجومة. ويتمحور المشروع حول النساء الناشطات في تنمية الاقتصاد الريفي -Women Active in Rural Economic Development WARED”"، والهدف الأساسي للمشروع إفادة وتمكين نحو 100 امرأة في منطقة عكار من خلال زراعة وإنتاج النباتات العطرية. ولهذا المشروع أيضاً أهداف تشغيلية حيث يمكن السيدات المختارات من ضمن المشروع كي يكن سيدات فاعلات ومنتجات في مجتمعاتهن ويمكنهن من لعب دورهن في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية في المجتمع العكاري.



بروتوكولات تعاون

وجرى خلال حفل الاطلاق توقيع بروتوكول تعاون بين كلّ من مؤسسة الصفدي وشركاء المشروع بحضور مجموعة كبيرة من الضيوف، وبعد عرض مفصّل لأهداف وأنشطة المشروع للمهندس الزراعي في "مؤسسة الصفدي" إميل الأسمر، اعتبرت المديرة العامة لمؤسسة الصفدي رنا مولوي أنّ "للمشروع خلفيات زراعية واجتماعية واقتصادية عديدة، تبدأ من التدريب على استخدام تقنيات زراعية حديثة ولا تنتهي عند التنمية الشخصية للسيدات".

وأشارت إلى أنّ "المؤسسة تسعى من خلال هذا المشروع الى إبراز دور المرأة المساهم في العجلة الاقتصادية، وقدرتها على المشاركة في عملية الإنماء الاقتصادي المتوازن والمستدام في عكار انطلاقاً من عائلتها ووصولاً إلى بيئتها المحلية ومن دون اضطرارها إلى البحث عن فرص للعمل بعيداً أو مغادرة منزلها".



من ناحيته، رأى المستشار القانوني لاتحاد بلديات الجومة نبيل خبازي أنّ "قطاع زراعة النباتات العطرية يفوح من خلال العطر الفواح للأمومة والنساء" لافتاً إلى أنّ "مؤسسة الصفدي تمارس عملية التنمية الريفية التي هي جزء أساسي من تطوير وإنماء مختلف القطاعات في لبنان". كما ثمّن "دور المؤسسة في دعم الريف العكاري واستنهاض المرأة لانتزاعها من الفقر والتهميش بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي"، آملاً في أن "تكون وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية من الوزارات الأساسية في الدولة".



مشروع انمائي

بدوره، اعتبر نائب رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع رئيس بلدية بزال الشيخ حاتم عثمان أنّ "مشروع WARED هو مشروع زراعي إنمائي بيئي واقتصادي استهدف النساء في منطقة جرد القيطع عبر تدريبهنّ ومساعدتهنّ على زراعة الأنواع العطرية التي أصبحت نادرة" مشيدا بـ "هذه الخطوة لما لها من أهمية بمساعدة النساء على تأمين موارد رزق من خلال الاستدامة".



ومن جهته، أمل نائب رئيس بلدية القبيات جوزيف خطار في "المزيد من التعاون في المستقبل لتمكين المرأة والرجل على السواء في ظلّ الأثر السلبي للنزوح السوري وما يشكلّه من ضغط على الماء والكهرباء والبيئة وسوق العمل إضافة إلى الأمن وضياع فرص العمل وهجرة اليد العاملة اللبنانية".



مشاريع تشغيلية

ويأتي المشروع من ضمن سلسلة مشاريع زراعية تشغيلية، بمساندة المساعدات الدولية عبر المنظمات المانحة والمنظمات والمؤسسات المحلية العاملة في هذا المجال لتوجيه الأنظار إلى القطاع الزراعي في عكار بشكل أساسي. ولا بد في هذا الصدد من ذكر الخدمات المتنوعة التي يقوم بها المركز الذي يضم أيضاً مركزا لتجفيف الخضار والفواكه بجميع انواعها، مشغل العسل والشمع، ومركز تصنيع المنتجات الزراعية وغيرها.



إدخال زراعات جديدة

وأشارت إحدى النساء المشاركات في إطلاق المشروع وهي من المستفيدات المستهدفات من مشروع WARED في حديث للبلد "أن المشروع إضافة إلى أهدافه التشغيلية للنساء المستفيدات من عكار فإنه يفتح الباب أمام تعليم أهالي عكار على الاستفادة من زراعات جديدة كزراعة الزعتر والبابونج والورد والزراعات العطرية التي تعتبر جديدة على المجتمع العكاري وقابلة للإنتاج والتصدير والاستهلاك في السوق المحلي وتشكل قيمة مضافة للزراعة في عكار".



يحتاج القطاع الزراعي في عكار إلى خطة حكومية لاستنهاضه والإفادة من كل مقوماته وما أكثرها في عكار لأن المبادرات الخاصة رغم أهميتها لا تعوض غياب الدولة لكنها في نفس الوقت تبقى الكحل الذي يقي من العمى.