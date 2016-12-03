جيلبير المجبر: لاستنهاض طاقات شباب لبنان وعزمهم

كثيرًا ما تلمع أسماء لبنانيين في بلاد الغربة، وكثيرًا ما يؤم هؤلاء وطنهم لاستثمار طاقاتهم في ترابهم الأم، ومن بين هؤلاء رجل الأعمال الدكتور جيلبير المجبر. عن رؤيته لتطوير الاقتصاد والمجتمع، وعن طموحاته في مجالات الشأن العام كان هذا الحديث.



* بين عالم الاعمال والشأن العام نقاط تباعد وتلاق لمَ قررت خوض غمار السياسة؟

كلنا نعلم أن الشأن العام هو عالم نهضة وكل ما يحصل في واقعنا الحالي من كوارث في العالم العربي يعود الى إهمال الشأن العام... وتصحيح الوضع في لبنان امر ليس بالسهل، لأن ملفات الفساد هائلة جداً، وانا كمواطن لبناني هدفي تجاه الوطن نابع من حبي له ومن أجل المساعدة في استيلاد عهد جديد وشباب جدد ليصنعوا لبنان الجديد وحكومة بعيدة من الطائفية السياسية، والمحافظة على العيش المشترك من أجل تقوية الوحدة الوطنية.



* كانت لكم تجربة بلدية غير موفقة وأخرى رئاسية غير موفقة، هل يمنحكم ذلك مزيداً من العزم والاستمرار بمبادرة فردية ام للتراجع ام للانخراط في تجربة حزبية قد تكون المفتاح للوصول؟

لم أترشح للانتخابات البلدية مباشرة بل كانت مبادرة تشجيع ودعم ونجح صديق لي زياد الحواط وبالإضافة لدعم آخرين في بلديات اخرى لم تكن معركة او تنافسًا على انتخابات، بل معركة التشجيع من أجل التغيير والإصلاح، وتشجيع الشباب. فأنا مواطن لبناني وما ابغي الوصول اليه هو اعادة لبنان الى مجده وتعويضه عن سني البؤس التي مر بها وتحريك الحماس لدى الشباب للقيام بالأعمال الإنمائية والتطويرية العامة، وكل هذا يمنحني المزيد من العزم والثبات والاستمرار من دون ملل وكلل في تكملة عملي السامي. كما لا انوي ان ألوذ بحزب كي يوصلني لأنني اريد الوصول الى الوطن لا المركز وكنت قد ترشحت للنيابة وما زلت مستمرًا في خوض معركة السياسة وانزل من جديد للنيابة وتجاربي تزيدني عزماً وارادة والاستمرار الى ما لا نهاية.



* لكم في عالم الإقتصاد باع وخبرة الى أي مدى تعولون اليوم على استنهاض الوضع الاقتصادي بعد عامين ونصف العام من الشغور الرئاسي؟



الإقتصاد هو من القوى الاساسية المؤثرة في بناء مجتمع متطور بهدف البناء والتقدم، كما نرى لبنان يمر حالياً في مرحلة اقتصادية حرجة، بخاصة بعد عامين ونصف العام من الشغور الرئاسي اذ كل هذا يضرب مقومات الإقتصاد اللبناني، فخرج لبنان بأضرار كبيرة جراء الفراغ الدستوري، لذلك أهدف الى بذل أقصى ما في استطاعتي بالمصادر المتوفرة والقدرات المتاحة لإيجاد فرص إيجابية وفعالة في المجتمع تحت وجود المظلة السياسية الجديدة وبالمعايير الاقتصادية الأكثر تفاعلية في المجتمع اللبناني والقوى العامة، وجميعنا على ثقة بأن لا شيء مستحيلًا على شباب لبنان، على استنهاض طاقاتهم وعزمهم من جديد ولدينا القدرة والإرادة الكافية لذلك.



* كثيراً من تلمع اسماء لبنانيين يحفرون في بلاد الاغتراب... كيف تقيمون الوضع الاغترابي اللبناني والبصمات التي يتركونها في بلاد الانتشار؟



الغربة بمعناها اللغوي هي الابتعاد، اما بمعناها العملي فهي التحدي، في بلاد الغربة ، لأن الانسان في بلاد الغربة يقوم بتحدي نفسه بنفسه حاملاً ثقافته وأحلامه، متسلحًا بعلمه وأخلاقه و مبادئه التي نشأ عليها في بيئته وأهله والمحيط التي عاش فيه، فكلنا يعلم أن ما من أحد ترك وطنه بكامل إرادته فهناك أسباب قاهرة دفعت بالمواطن اللبناني للتخلي عن بلده والسفر الى بلاد الاغتراب لتحقيق الأهداف وبحثاً عن سبل عيش أفضل من أجل تأمين مستلزمات الحياة ويعود الى وطنه حاملاً خبرته التي اكتسبها لينشرها في بلاده لإنضاج الناشئة وترشيدهم وإسعاد الانسانية، والاسهام بأوفى قسط في مورد يتجدد كل ما بذل من أجله ليخلق جيلًا سليمًا ومعافى من أجل بناء شعب بأكمله، من هنا يجب أن نحافظ عليهم ونؤمن لهم سبل العيش الرغيد كي يبدعوا في ارضهم ويتمسكوا بها بدلاً من ان يفجروا طاقاتهم وقدراتهم في بلاد الاغتراب ويحرموا هذا الوطن من ثروة هائلة.



* ما هي وصفة النجاح وسرها في نظركم؟

النجاح هو أن تمر بفشل وراء فشل ولكن دون ان تفقد حماسك وإصرارك، وسر النجاح هو الإرادة والرغبة في الإقدام على امر ما، فهذا يعني ان ارادة الانسان هي الحاكمة في كل شيء. ولا تكون هناك ارادة قوية اذا لم نزل الفساد المتربع داخل نفوسنا، والنجاح هو حصيلة جهود صغيرة، فمن يسعى للنجاح ينجح ومن يسعى للفشل يفشل وكلما تعززت الإرادة تعززت الثقة بالنفس لتصل بِنَا الى قمة النجاح وتحقيق الأهداف.