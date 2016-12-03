"فتح" تفتح باب الترشح في هيئاتها القيادية

أعلنت حركة فتح، الجمعة، فتح باب الترشح لعضوية الهيئتين القياديتين في الحركة، وهما اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وذلك ضمن أعمال المؤتمر السابع للحركة



وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر محمود أبو الهيجا:" باب الترشح يفتح مساء الجمعة الساعة السادسة مساء(16:00 تغ) على ان تجري الانتخابات السبت"، وفق وكالة "فرانس برس".



وسينتخب أعضاء المؤتمر الـ 1400، 18 عضوا في اللجنة المركزية، على يعين قائد الحركة محمود عباس 4 آخرين، كما سينتخب الأعضاء 80 عضوا في المجلس الثوري وسيجري تعيين 40 آخرين.



ونفى الناطق باسم المؤتمر أن تكون لدى عباس لائحة يدعمها في أي من الهيئتين. وقال أبو الهيجاء: "لا صحة عن نشر قوائم من المرشحين لعضوية اللجنة المركزية مدعومة من الرئيس محمود عباس".



وهذا هو المؤتمر السابع للحركة التي انطلقت في العام 1965، والثاني الذي يجري على الاراضي الفلسطينية.



وينهي المؤتمر أعماله، السبت، بانتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري.

