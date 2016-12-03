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مورينيو : نحن جاهزون لمواجهة ايفرتون

مورينيو : نحن جاهزون لمواجهة ايفرتون
مورينيو : نحن جاهزون لمواجهة ايفرتون
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  • السبت 3 ديسمبر 2016 07:00
اشاد المدرب البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي جوزيه مورينيو في جهوزية فريقه لتحقيق الفوز في المباراة التي ستجمع فريقه امام إيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الانكليزي لكرة القدم .

وفي حديث له ، قال السبيشل وان :"نحن نلعب بشكل جيد ونصنع الفرص وأنا أتوقع أن نسجل الأهداف في لقاء الأحد أمام إيفرتون".

وأضاف :"لقد لعبت مباريات رائعة في ملعب غوديسون بارك ، لقد فزت في بعضها وخسرت بعضها ولكن دائماً ما تكون المباريات رائعة هناك".
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