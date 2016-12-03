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كروس يشيد بعودته الى التدريبات

كروس يشيد بعودته الى التدريبات
كروس يشيد بعودته الى التدريبات
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  • السبت 3 ديسمبر 2016 06:00
اشاد نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني توني كروس في عودته مرة أخرى للمشاركة في تدريبات فريقه التي اقيمت اليوم .

ونشر كروس صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، وقال :"شعور جيد أن أعود للتدرب مع رفاقي . كل التوفيق غدا في الكلاسيكو!".

يذكر ان اللاعب الدولي الالماني قد تعرض لإصابة ، في السابق بكسر في قدمه اليسرى ، وغاب عن مباريات فريقه في الليغا ، ودوري أبطال أوروبا ، وكذلك عن منتخب بلاده في تصفيات مونديال روسيا 2018 .
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