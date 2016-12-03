كروس يشيد بعودته الى التدريبات

اشاد نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني توني كروس في عودته مرة أخرى للمشاركة في تدريبات فريقه التي اقيمت اليوم .



ونشر كروس صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، وقال :"شعور جيد أن أعود للتدرب مع رفاقي . كل التوفيق غدا في الكلاسيكو!".



يذكر ان اللاعب الدولي الالماني قد تعرض لإصابة ، في السابق بكسر في قدمه اليسرى ، وغاب عن مباريات فريقه في الليغا ، ودوري أبطال أوروبا ، وكذلك عن منتخب بلاده في تصفيات مونديال روسيا 2018 .