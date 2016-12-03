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تشارلي شين يعلن شفاءه من الايدز

تشارلي شين يعلن شفاءه من الايدز
تشارلي شين يعلن شفاءه من الايدز
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  • السبت 3 ديسمبر 2016 07:00

العام الماضي، أعلن الممثل الاميركي تشارلي شين أنه مُصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة. وقَبِل مطلع هذا العام الخضوع لتجارب عيادية لشركة "سيتودين" التي تُعنى بالابحاث حول الايدز. وبحسب ما أعلنه أخيراً، أن تلك التجارب نجحت معه، بعدما بيّنت التحاليل أن الايدز خرج من جسمه نهائياً. وقال الى موقع "دايلي مايل": "ظننت أنني سأخضع للعلاج طوال حياتي، ولكني هذا أنا شُفيت... أنا ممتن جداً".
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