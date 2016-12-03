توم فورد لن يصمم لميلانيا ترامب

أكد المصمم توم فورد في إحدى المقابلات أخيراً أنه يرفض تصميم الازياء لميلانيا ترامب، السيدة الاولى الاميركية المقبلة. وقال: "طُلب مني أن أُلبِسها قبل سنوات، ولكنني رفضت. لا تمثّل بالضرورة الصورة التي أريد إعطاءها لماركتي"، مذكراً من ناحية أخرى أنه على السيدة الاولى أن ترتدي ملابس أكثر بساطة. الا أن فورد اهتم في السابق بزي صممه لميشال أوباما خلال عشاء في لندن.