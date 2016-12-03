سكوت وكورتني معاً من جديد

أكدت مصادر عدة لموقع "إيه" أن سكوت ديسيك كورتني كارداشيان عادا لبعضهما بعضاً قبل أسابيع، بعد تمضيتهما العطل معاً في المكسيك. ويبدو أن كل من كورتني وسكوت يحاولا إنجاح العلاقة مرة جديدة. وقد قام سكوت هو بالخطوة الأولى التي أعادت المياه إلى مجراها وكان في الفترة الأخيرة حزيناً. كما أن الأولاد كانوا السبب الرئيسي وراء هذه الصلحة.