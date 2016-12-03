الشتوة الأولى... الاشتياق لا يخفي الأضرار

احتلت اخبار العاصفة اهتمام اللبنانيين في اليومين الاخيرين، فطغت عناوينها على اخبار القصر الجمهوري والمشاورات الحكومية، والوفود الآتية من كل حدب وصوب لمتابعة الاخبار السياسية من جهة، واخبار اللاجئين من جهة اخرى، بينما تابع اهل السياسة الاقتتال على وزارة الاشغال العامة في ظل شبه غياب للوزارة الحالية بتصريف اعمال المواطنين العالقين في الطرقات، او حتى داخل منازلهم بسبب الاهمال المتمادي من قبل الدولة في استقبال عاصفة اقل ما يقال فيها انها عادية جداً، الا ان اضرارها كشفت عن بحيرات اصطناعية في الطرقات، والانهر المتفجرة بين البيوت في الاحياء الفقيرة، بالاضافة طبعاً الى زحمة السير الخانقة.يبدو أن "العاصفة" التي تضرب لبنان، ستحمل في الساعات القليلة المقبلة "كوارث" في الكثير من المناطق اللبنانية قبل انحسارها، خصوصاً في منطقة الأوزاعي، التي شهدت ظهر امس إجتياح أمواج البحر بعض شوارع المنطقة، ودخلت المياه المنازل وخربت اثاث البعض منها، في مشهد متكرر كل سنة دون اي تحرك يذكر للدولة بينما كالعادة كان مرفأ الاوزاعي المتضرر الاكبر عند اول "شتوة"، في الوقت الذي حذر وزير الاشغال غازي زعيتر من تجدّد مشهد السيول والفيضانات على الطرقات”، عازياً ذلك إلى “عدم قدرة المجاري على استيعاب كمّية النفايات الضخمة التي ستحملها الأمطار حتماً إلى مداخل المجاري، باعتبار أن بعض البلديات لم تلعب دورها في منع رمي القمامة ومنع المعامل والمصانع ومشاريع البناء من رمي مخلّفاتها عشوائيّا”.كما حذّر من طوفان طرقات الأوزاعي كون “مجلس الإنماء والإعمار” لم ينتهِ من تنظيف نهر الغدير.



ميناء الاوزاعي

هذا التحذير لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير فالكارثة تتكرر كل سنة وعند كل وزير، الا ان الامطار والانهار المستحدثة هذه السنة كانت اكثر فداحة، فقد لا تخلو منطقة من لبنان الا وتضررت من شبه العاصفة وغطت المياه الطرقات وعرقلت حركة المرور، لتقوم العناصر الامنية بدور وزارة الاشغال بفتح "المجارير" حيث انتشرت العديد من الصور للعناصر الامنية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي!

"شتي يا دني" هاشتاغ اطلق من قبل قوى الأمن الداخلي، كان الأبرز لأن الأخبار عن أحوال الطقس والطرقات كانت تظهر من خلاله، كما وجهت عبره العديد من التحيات إلى عناصر مفارز السير على الجهود التي يقومون بها في هذا الوقت، التعليقات حول الواقع الحالي برزت على "هاشتاغ": "ب هيك طقس"، حيث قالت باميلا حنين: "انتو وعم بتتخانقوا عوزارة الأشغال بشرفكن فتحولنا هالطرقات وهالمجارير لأن تشّينا وبلّش يضرب الرشح وتبهدلنا عالطريق"، وانتشر هاشتاغ "اللبناني بالشتويه"، فكان الأبرز على مستوى التعليقات الساخرة، فرأت إيمان مرعي أن "اللبناني بالشتويه ناطر الكهربا لتجي تا يضوي الدفايه"، في حين اعتبر علي شعيب أن "اللبناني بالشتويه بيصير برمائي وبِطير بالحالات الطارئة". وعلق آخر على سقوط أجزاء من شرفة أحد المنازل في منطقة مار مخايل - بيروت نتيجة الأمطار الغزيرة وتضرر سيارة كانت مركونة في المحلة، ليتناقل معها الناشطون الاخبار حول العاصفة واضرارها.



وفي صيدا، افاد مراسلنا محمد دهشة، عن اشتداد العاصفة "بربارة" التي تضرب لبنان لليوم الثالث على التوالي، حيث تساقطت الامطار على المدينة طوال الليل ومع ساعات الصباح الاولى مصحوبة برياح قوية وتدني درجات الحرارة.

وادت الرياح القوية الى اقتلاع اشجار في المدينة، حيث سقطت شجرة قرب بلدية صيدا وأخرى في حي الست نفيسة نجا منها الزميل حسن حنقير الذي كان يركن سيارته قرب منزله، وثالثة على سيارتين قرب "مجمع الحلبي" في "حي البراد" واقتصرت الاضرار على الماديات، ورابعة عند مدخل ثانوية رفيق الحريري الكائنة شمال المدينة، وقطعت معها الاسلاك الكهربائية عن المنطقة، وتوجهت فرق طوارئ بلدية صيدا الى المكان لازالة الاشجار.

كما أدت العاصفة "بربارة" الى إنهيار حائط دعم في محلة طلعة المحافظ في عبرا على سيارة المواطن خالد سعد وهي من نوع مرسيدس كحلية اللون، حيث قام صاحب السيارة بإحضار آلية JCB خاصة لإزالة الحائط عن السيارة بسبب عدم تجاوب بلدية عبرا معه.

صيادو الاسماك

ولازم صيادو الاسماك حرم الميناء لليوم الثالث على التوالي، فيما اقفل مرفأ المدينة بسبب الانواء والامواج العالية، وغمرت المياه بعض الطرقات موقتا مع اشتداد هطول الامطار ولا سيما عند مدخل صيدا الشمالي قرب حلويات السمرة حيث عملت فرق البلدية على تصريفها.

واعلنت بلدية صيدا انها وضعت فرق الطوارئ في حالة استنفار، وقال رئيس بلدية صيدا بالتكليف، نائب الرئيس إبراهيم البساط أن فرق الطوارئ البلدية وشرطة البلدية وفرق الإطفاء مستنفرة ووضعت بحالة جهوزية تامة لمواجهة تداعيات العاصفة القوية التي تهب على المدينة.

وأشار إلى أن هذه الفرق تسير الدوريات من أجل تقديم يد العون والمساعدة عند اللزوم أو في حالة سقوط أشجار أو سحب المياه المتجمعة في بعض الأماكن ، لافتا إلى أنه كان قد أعطى التوجيهات لهذه الفرق وقبل هبوب العاصفة من أجل التأكد من فتح مصارف مياه الشتاء وغيرها من الإجراءات الضرورية في حالات العواصف والأمطار الغزيرة.

وتابع محافظ الجنوب منصور ضو "جهوزية ادارات واجهزة الدولة جنوبا لمواجهة آثار العاصفة التي تضرب لبنان فبقي على اتصال مع لجنة ادارة الكوارث ومع مسؤولي بعض الادارات والاجهزة المعنية لمواكبة اي جديد يتصل بالعاصفة مطلعا على واقع واحتياجات بعضها في هذا المجال لتقوم بدورها ضمن الامكانيات المتاحة"، كما تواصل المحافظ ضو مع عدد من رؤساء البلديات في الجنوب للغاية نفسها، داعيا اياهم الى "اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة للتحرك سريعا عند اي طارئ على خلفية العاصفة او ابلاغ المحافظة بها اذا لزم الامر". وفي قرى شرق صيدا تدنت درجات الحرارة وتساقطت حبات البرد والثلوج في اعالي منطقة جزين التي اكتست بالابيض للمرة الاولى.