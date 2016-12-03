اخبار مش للنشر



الشجرة المثمرة

كشف احد المقربين من إداري رياضي شاب ديناميكي و"نظيف" ان الاخير وفي خطوة ذكية منه كالعادة، نشر على صفحته على "فايسبوك" مقالاً رخيصاً ورد في موقع رياضي حزبي مناوئ له، ما جعل القيادة الحزبية التابع لها تنتفض ضد من خطط وحرض وقرر نشر المقال، ولسان حال الحزبيين "الشجرة المثمرة ترشق من الصغار"!

إفلاس

يؤكد عدد من متابعي المعركة الانتخابية في اتحاد كرة السلة، ان احد الفريقين المتنافسين أصابه الإحباط والإفلاس بسبب رفض الاندية له، لذلك بدأ هذا الفريق التسويق لـ "تسوية" يعرف مسبقاً انها لن تنجح خصوصاً بعدما بات من يطرحونه للتسوية في صلب المعركة ضدهم!

قرار القيادة

يقال ان احد المسؤولين الحزبيين من المنضوين حالياً إلى جانب مسؤول حزبي آخر في معركة رياضية قال انه سيستفيد من المسؤول المرشح مادياً ومعنوياً حتى النهاية لكن في النهاية، هو لن يحرق نفسه ولن يستطيع الوقوف في وجه قرار قيادته الحزبية المعروف الوجهة؟!

معاناة الحكام

رداً على كلام الحكم محمد درويش ان الحكم اللبناني يعاني التعرض لكرامته، قال رئيس احد الاندية: "نحن ضد التعرض لكرامة الحكام، لكن من يعوض لنا الخسائر المادية والفنية التي نتعرض لها بسبب اخطاء بعض الحكام، ومن يعيد لنا النقاط التي نفقدها بسبب الاخطاء؟"

صيف وشتاء

اوقف اتحاد كرة القدم مدرب الراسينغ موسى حجيج لانه شتم الحكام، فيما يقول حجيج انه لم يشتم احداً، فمن نصدق؟! وهنا نطرح السؤال المنطقي: " ماذا عن النجم الذي شتم الحكام وتردد ان احدهم مزق تقرير الحكم حتى لا يعاقب!

ولماذا لم يتم معاقبة الاداريين والمدربين واللاعبين الذين قيل أنهم شتموا حكاماً أو حتى المدرب الذي طرده الحكم من المباراة امام آلاف الناس؟".