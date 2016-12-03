توقّعات الأبراج

من السبت 3 كانون الأول الى الجمعة 9 كانون الأول 2016

برج الحمل

أخيراً ستنطلق في العمل وستعمل بمنهجيّة وجديّة وصبر. أنت تعرف أن حوافزك ومساعدة الشركاء يمكن أن تُعوّض أي تأخير يطرأ. إن كنت مرتبطاً عاطفياً، تتأثّر بالأهميّة التي يُمثّلها رأي الشريك في خياراتك المهنية وفي أسباب نجاحك. إن كنت عازباً، تميل الى الإنطواء على نفسك لأن وضعك سَيُضايقك أكثر فأكثر. الفتاة الحمل تستعمل كل أسلحتها الأنثوية لجذب المعجبين.

برج الثور

ستكون مشدوداً إلى التجديد في عملك الى درجة تُوتِّرك قليلاً. سيحترم معاونوك مهمّاتهم ويؤكّدون لك على فعاليّة تصميمك. تشعر بالتوتّر لأنك تظن أن أوضاعك لم تستقرّ بعد. لكن على رغم هذا، لديك الإمكانية لإستعادة عافيتك كاملة ورسم حدود معيّنة في شأن صحتط. في 7 و8 تنال ما تحتاج من التوجيهات اللازمة من رؤسائك. المرأة الثور تنسجم هذا الأسبوع مع الرجل العقرب وتتفاعل معه إيجابياً.

برج الجوزاء

لقد جمعت جميع شروط النجاح لك وللشركاء، وهذا يكفي لتثق بنفسك أكثر وتستمرّ بنجاحك. لا تَدَعْ سوء التفاهم يدخل حياتك العاطفيّة، ولا تتردّد في إعلام المقرّبين بظروف عملك الكثيف. لا تتردّد في تخصيص أوقات للراحة والترفيه عن نفسك عبر الخروج مع الأصدقاء والأحبّة حتى لو كانت هذه المناسبات أقلّ. المرأة الجوزاء العاملة تُوفّق بين عملها وبيتها.

برج السرطان

تشعر بأنك تُمسك بزمام الأمور وأنك تتقدّم بخطوات كبيرة . كلما تقدّمت كلما تعلّقت بمهنتك. يمكنك توسيع آفاق كفاءاتك وخبراتك بواسطة دعم معاونيك. ستحتار في ما تفعل لردّ الجميل الى الذين وقفوا الى جانبك في أوقات الشدّة. إن كنت مرتبطاً، ستجهد للحفاظ على حميميّة العلاقة مع الزوج أو الشريك وتُضاعف من مناسبات الخروج معه وتُحاول كسر الملل في العلاقة .

برج الأسد

يأخذ نجاحك وتقدّمك كل أبعاده ، وتؤمن أنك تضع المداميك الأساسيّة في مهنتك. يُشجّعك الرؤساء وتفهم الآن أسباب تصرّفهم في الماضي. ماليّاً لن يكون بوسعك تحقيق كل أمنياتك إذا لم تُنظّم حساباتك. تُحاول هذه الفترة عدم الإهتمام بالشريك لئلا تُعطي طابعاً رسمياً لعلاقتكما، لكن إنتبه من المبالغة لئلا تخسر الشريك فهذا التصرّف يجعله يأخذ حذره منك.

برج العذراء

تُعاود مشاوراتك مع شركائك الخارجيّين وتكون غنيّة ومثمرة جداً. يكون نشاطك في أقصاه وتعرف كيف تستهلكه وتكون ليّناً ومُلزَماً ببرنامجك المهني. تتلقّى هذا الأسبوع إشارات نجاحك. عاطفيّاً، تُحاول تجميد المشاريع الطويلة الأمد وتتجنّب الإلتزام بوعود للشريك العاطفي. لمواليد العشرية الثانية والثالثة ، خطوات وقرارات تكون فعّالة وإيجابيّة ولمصلحتك.

برج الميزان

تقطف هذا الأسبوع ثمار الأسابيع الماضية وتُوظّف مالك في مجالات جديدة. تكون بارعاً هذه الفترة في المفاوضات التجاريّة والماليّة. للعازبين، سيعرفون أن العفويّة في التصرّف هي أفضل سلاح في الجاذبية وأسر الآخر. تكون مقترباً أكثر فأكثر من عائلتك إذا كنت متزوجاً. صحيّاً، قرارات الشهر الماضي ستعطي ثمارها وستعرف كيف تُدير صحتك في صورة أفضل.

برج العقرب

تشعر أنك في كامل طاقتك الجسديّة والفكريّة، ولن يقف شيء في طريقك. لا تَحرُق المراحل مهما كنت لجوجاً ! لا تلتزم في أي مشروع قبل إتمام ما بدأت به. لا تطمئن الى حصولك على مكاسب معيّنة قبل لمسها باليد. 7 و8 و9 أيام جيّدة على الصعيد المهني والمالي. في 10 و11 تفاهُم تام مع العائلة، وعموماً هذا الأسبوع مناسب للتقارب مع الحبيب.

برج القوس

لا تتراجع أمام مسائل تتطلّب الدقة ، وحاوِلْ إزالة سوء التفاهم مع زملائك في العمل فلكلٍ دوره وأهميّته. عاطفياً، الأهمّ أن تعرف ماذا تريد لتتصرّف على أساسه، سَتُغربل علاقاتك وتُحافِظْ على حميميّة لمستها مع شخص مُعيّن وتسعى الى تطويرها عبر تكثيف اللقاءات. الفتاة القوس ناجحة في كل شيء هذا الأسبوع. المرأة القوس العاملة تحصل على تنويه أو ترقية في عملها.

برج الجدي

تُعرقل بعض الظروف برامجك التنظيميّة وتستعين بزملائك الذين يُساعدونك، لكنهم يُذكّرونك بأنانيّتك الشهر السابق، لكنك تعترف بالخطأ وتخلق فوراً جواً وفاقياًّ . في منتصف الأسبوع تستعيد الوجهة الطبيعية لأعمالك وتستمرّ في النجاح .بعض العازبين يسعون إلى إزالة كل ما يحول دون قصة حب حقيقيّة. النساء من برج الجدي يحاولن الإرتباط مهما كان الثمن. الحذر مطلوب.

برج الدلو

سترى في شكل أفضل حقّك المهني وتعرف في أي إتجاه ستقود أعمالك. لكن يلزمك بعض الوقت لتتكيّف مع الظروف، لذا تكون يقظاً وفي تركيز كبير. لن تترك نفسك فريسة للصدفة، بل تُخطِّط وتتعمّق في البحث. إذا كنت مرتبطاً أو عاشقاً، ستُثير مع الشريك مواضيع تُزعجك وتحضّه على أن يكون صريحاً معك وفعّالاً أكثر في تطوير العلاقة المشتركة.

برج الحوت

سَيُساعدك معاونوك قدر ما يستطيعون في قيادة عملك ومشاريعك، وسَيُفاجأ الرؤساء بالنتائج الإيجابيّة السريعة التي تُحقّقون. كُنْ صبوراً إذا صادفت بعض العراقيل قبل التوقيع على عقود جديدة تبدو هامة بالنسبة اليك. الإتفاق بينك وبين الشريك العاطفي هي فرصتكما الوحيدة. إن كنت عازباً، تترك الأحداث تجري ويبدو الإتجاه الذي تتّخذه حياتك العاطفية مناسباً لك.

شخصية وحظ المولود بين 3 و 9 كانون الأول

* المولود بين 3 و 9 كانون الأول الذي ينتمي أصلاً الى برج القوس يتأثّر بكوكب المشتري Jupiter الذي يمنحه الحظ والقدرة الجسديّة والفكريّة والرومانسيّة العالية والتعلّق بالقيم الإنسانيّة والإخلاقيّة. هو سريع في تفكيره وقراراته وقدرته على التنفيذ.

ـ أسعد أيامه: يوم الخميس (يوم المشتري).

ـ أسعد ألوانه: الأحمر الأورجواني .

ـ أسعد أحجاره الكريمة: الياقوت الأصفر.

ـ أسعد أرقامه: الرقم 5 وتتغيّر أحواله كل 5 سنوات .

ـ أسعد زواج له: ما كان من مواليد أبراج الحمل والأسد في الدرجة الأولى ومواليد أبراج الجوزاء والميزان والدلو في الدرجة الثانية.