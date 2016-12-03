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LAU تكرّم الفنان رامي عياش كرائد مثالي للشباب
LAU تكرّم الفنان رامي عياش كرائد مثالي للشباب
LAU تكرّم الفنان رامي عياش كرائد مثالي للشباب
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السبت 3 ديسمبر 2016 05:30
في حفل خاصّ كرّمت الجامعة اللبنانية الأميركية LAU في بيروت بالتعاون مع AIE Club الفنان رامي عياش كرائد وقائد مثالي في المجال الفني والإجتماعي، بعدما تم اختياره من قبل اللجنة والطلاب كأفضل فنان شاب مؤثر بجيل اليوم، كونه نجح كفنان في استثمار نجوميته لمصلحة قضايا إنسانية وإجتماعية على رأسها تأسيسه جمعية "عياش الطفولة" التي تهتم بتعليم مئات الأطفال مجاناً ما بين لبنان والمغرب.
في كلمة البروفسور إيلي سميا نائب الرئيس المساعد للتواصل والمشاركة المدنية في جامعة LAU، تحدث عن رامي عياش الفنان الذي لم يكتف بالنجومية كلقب في حياته بل ارتقى إلى مكانة أعلى عندما أعطى مكانة أكبر لسلطته الفنية التي حققها من خلال محبة الناس، واتجه إلى خدمة مجتمعه عبر تعليم الأطفال وخلق فرص عمل لهم في المستقبل.
وتحدث رائد محسن عميد جامعة LAU عن الشق النفسي مؤكداً أن مسيرة رامي عياش من سن المراهقة حتى هذه اللحظة تتميز بأمرين هما نموّه الذاتي وكيف عمل على تطوير نفسه وبالتالي كيف سعى إلى تطوير مجتمعه وتلك من أهم خصائص القيادة. مثنياً على شبه تفرّده بين الفنانين في خدمة المجتمع.
وفي كلمته، أكد أن مسيرته لم تكن وردية وقد مرّ بفترات صعبة جداً لكنه لم يستسلم، داعياً الشباب إلى أخذ القرار الصائب في الوقت المناسب وتحمّل كل تبعيات قرارهم في الحياة والإتكال على أنفسهم... هكذا تكون الريادة في الحياة "الضرب بيد من حديد" خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأحلامنا. وقد ختم عياش أن الفن بالنسبة إليه ليس فقط صوتا جميلا وأعمالا غنائية ناجحة، الفن "رسالة"، ومسؤولية الفنان استثمار نجوميته في خدمة مجتمعه.
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