جمال زعيتر: تموت اللغة ويُقتل الإبداع عندما يعيش المواطن بالإكراه

تشكل اللغة العربية نهضة فكرية حضارية بإمتداداتها اللّغوية والنّصية، ومن خلال مختلف تفرعاتها ورغم تراجع وقع الإبداع في زمن العولمة المنجرف إلى إستئصالها، تبقى صلبة مواجهة وممانعة للبقاء في ظل وجود مبتكرين، يعيشون في رحاب العلم والفكر تحدّيا من خلال إبداعاتهم الأدبية ومنهم الدكتور جمال زعيتر الذي أحيا لوحة الجماد وأنسنها في نصّ أدبي يوازي في ذلك استحداثه لمنهج أكاديمي جديد ما يقال بالنقد الفني، من هنا وهناك، وما بين الفكر والأدب واللغة، كانت هذه الدردشة:



• يُقال ان ّاللغة كائن حيّ تتفاعل مع المعايير الوجودية، كيف ترى مسيرة اللغة العربية؟ وهل ستشهد إنقراضاً مستقبلياً وسط مشروع "عصرنة اللّغات"؟

اللغة كائن حي اجتماعي يعيش مع الإنسان ويموت معه. لذلك، فهي تتفاعل مع حياة الإنسان تتقدم بتقدمه، وتتقهقر بتقهقره. واللغة العربية، كما كل لغات العالم، عاشت فترة نهضوية عندما كان العرب يبدعون في حياة الأمة. أما اليوم، ومع الخوف من الكلمة - وبخاصة الكلمة البنّاءة- على الصعيد السياسي، ومع تقهقر الفكر وحياة الإنسان العربي، ولا سيما بسبب الغزو الثقافي تحجمت، وتراجعت اللغة العربية، وانحدرت إلى مستوى بات يقلق. ولكننا لا نتخيل أنها ستنقرض وسط مشروع "عصرنة اللغات" لأنها ما زالت تحمل في داخلها مقومات نهوضها. ولا ننسى أن اللغة العربية تعرضت للنسف مع حركة التتريك إبان السيطرة العثمانية على العالم العربي، ثم عادت وتجلّت بأبها حلة مع عصر النهضة. ولكنها عادت وانتكست مع الغزو الثقافي الغربي، وعلينا اليوم العمل على الإنسان العربي، كما حصل في عصر النهضة، من أجل إعادة الجسور بين العربي ولغته حتى تنطلق وتزهر من جديد.



• كيف للمثقف العربي أن يواكب مفاعيل الحضارة ويحافظ على مقومات لغته الأم؟

لا يمكن لإنسان أن يعيش منعزلًا وبعيدًا عما يحصل من حوله؛ لأنّ العالم أصبح "قرية كونية". لذلك، فهو يتأثر بكل ما يحصل في هذا العالم، وعليه أن يؤثر فيه حتى لا تنمحي كينونته. ومن يأخذ ما لدى الآخر أكثر مما يعطيه، تكون شعلته سائرة نحو الانطفاء، ومن يعطي أكثر تتوهج شعلته ويدور الآخرون حول عالمه، فيسيطر على عقولهم ويفرض ما لديه عليهم.

ونحن نمتلك تجربة انبثاق اللغة العربية مع تبلور حضارة الأمة العربية بداية، وفرضها نفسها على الشعوب المحيطة وفي العالم. كما نمتلك تجربة نهوضها في عصر النهضة. وبما أنّ حوافز انطلاقتها ما زالت متواجدة؛ لأننا، وبالرغم من تقهقرنا، ما زلنا نمتلك الكثير من المقومات الثقافية والفكرية والاقتصادية التي إذا استثمرناها نستطيع فرض ما لدينا على العالم من جديد...



• عاينت عن كثب وضعية الكوادر الجامعية الغربية، بحكم تخصصك خارج لبنان، ما هي الشوائب التعليمية الأكاديمية التي تفتقد إليها جامعاتنا لا سيما منها الجامعة اللبنانية؟

لا توجد لدينا خطط تربوية وتعليمية تُعنى بالمدارس وبالجامعات. فالطبقة السياسية لدينا لا تخطط على مستوى بعيد الأمد، وتراقب مراحل التطبيق. والمشاريع التي تقبل القيام بها تكون على مستويات متدنية، ولا تعطي المُتوخى منها. ومثال ذلك؛ نظام الـ LMD الذي طبقناه من سنوات لن يعطي نتائج مثمرة؛ لأن البنية التحتية المطلوبة لهكذا نظام غير متوفرة في كثير من الكليات (نستثني بعض الكليات مثل كلية العلوم التي لديها ما يعزز تطبيق هذا النظام)؛ من مثل دعم الجامعة، البناء الجامعي المناسب مع أبنية المنامة، المكتبات الجيدة، الدورات التدريبية على النظام الجديد، المناهج العلمية، المنح الدراسية الصحيحة لكل الطلاب المحتاجين، دعم مشاريع الأبحاث وفرضها على الأستاذ الجامعي المتفرغ والملاك، إبعاد السياسة عن كل ما هو تربوي علمي... ولهذا، علينا العمل من أجل تصحيح الكثير حتى تستقيم الأمور...



• أطلقت دراسة أكاديمية مهمة في تجسيد النقد الفني، من خلال كتابك الأخير "شيء من الحياة دراسة في لوحة الفنان شوقي دلال مسيرة حياة" كيف استطعت إحياء الجماد بيراعك؟

أنا من الذين ينظرون إلى الفن والأدب ككل متجانس متماه مع بعضه البعض. وعندما أخذت بالتفتيش عن لوحة لغلاف كتابي "الجسد رموز ودلالات" أتتني اللوحة من فنان لا أعرفه، ولا يعرفني. قرأ مخطوطة الكتاب ورسم اللوحة خصيصًا لهذا الكتاب. وعندما وصلتني اللوحة حفزني ما فيها من عمق لكتابة انطباعاتي وتساؤلاتي.

ثم تطور الأمر ووجدت نفسي أقرأ ما فيها كنص مغلق مكتوب بالخطوط والألون بدلًا من الحروف والكلمات؛ ولأنَّني وجدت فيها رواية قصة الخلق والدورة الزمنية التي يخضع لها الإنسان. أخذت أتتبع خطوطها وألوانها وتعابيرها وإيحاءاتها ورموزها وأدرسه بشكل أكاديمي تحليلي؛ مما جعل الجماد ينطق، والكلمة ترسم، والقلم يعبّر عن تلاقح المنطوق والمرسوم بشكل إبداعي جميل.

وقد نتجت من دراستي لهذه اللوحة أيضًا قراءة علم-نفسية جديدة لأسطورة الخلق مغايرة لما قاله فرويد وغيره، وهذا ما يزيد من أهمية الكتاب.



• ما هي تقنيات الأديب الناجح وكيف بإمكان الأديب إنقاذ يراعه من رخص الحبر والكلمة أي من سوق العرض والطلب؟

على الأديب أن يكتب ما تجيش به نفسه، وما يعاركه الدهر من إنسانية وحق وعدل، بكلمة فصيحة جزلة، وجملة تدخل شغاف القلب، وصورة تأسر اللبّ؛ لأنَّها نابعة من قلب وتجربة في الحياة. عندما يعتمد هذه المعادلة ينجح؛ لأنَّ نفسه تتكلم بالنيابة عن الآخرين، وتقدم لهم زادًا ومعرفة، وترتقي بهم إلى عوالم تتشكل منها الحضارة الإنسانية. أما إذا أراد التطبيل والتزمير فقد ينجح بلغته وصوره، ولكنه حتمًا سيفشل؛ لأنَّه لا يرى الإنسانية فيما يقول، بل يرى نفسه وما تريد.



• اعتدنا أن نواكب الجرأة الأدبية في الأدب النّسائي لكنّك بإطلاقك كتاب "الجسد رموز ودلالات "غيّرت المسار فاحتكرت تلك الجرأة الشفافة، ما هي أبرز أغراض هذه الدراسة؟

كتبت "الجسد رموز ودلالات"؛ لأنَّني رميت إلى تصحيح صورة مشوّهة متوارثة وهي النظر إلى الجسد بشكل خاطئ، وكأنَّه عقدة ذنب ومهانة (فبعض الأعضاء تُصنَّف معيبة لا يمكن ذكرها بالاسم)، والنظرة إلى الجسد على أنَّه بؤرة الخطيئة وأصل سقوط الكائن الإنساني إلى الهاوية والخسران. وهدفي كان تغيير هذا النمط من التفكير علّ الإنسان العربي يتصالح مع جسده في الإطار العام وإنْ بقي مرتبطًا بالمقدَّسات والمحرَّمات والشرف.

كما أردت أن أدفع إلى تعريف رموز كيان الجسد، رمز الرموز، وموطن المعنى، ومكان دلالته، وأكثر أشكال الوجود جمالًا وكمالًا وقيمةً ومنزلةً في العالم المادي. حمل الحياة وأعطاها بُعدها وأهدافها، فكان العَالَمَ الصغير مقابل العَالَمِ الكبير، الإنسان الذي قال عنه الإمام علي إنَّه خلاصة الكون.